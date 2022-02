Tra le offerte di febbraio 2022, sono sicuramente da prendere in considerazione anche le proposte di leasing o noleggio a lungo termine per privati, con gli importi comprensivi di IVA: ad esempio, la formula By Mobility di Hyundai, sulla Kona mild-hybrid.

In combinazione con la Maxi Rottamazione, quindi con un usato da rottamare immatricolato entro il 31/12/2011, una Hyundai Kona ICE Face Lifting in allestimento N Line, con motore 1.0 TGDi 48V da 120 CV, viene a costare 22.400 euro anziché 26.500 euro.

Il primo canone comprensivo di servizi ammonta a 7.466,19 euro, mentre i canoni successivi sono 35 da 148,60 euro (TAN 2,95%, TAEG 5,61%); al termine, il valore di riscatto è pari a 12.985 euro.

L’offerta è valida sulle vetture in stock, e gli importi sono calcolati sulla provincia di Firenze per clienti privati; negli importi è compresa anche una polizza assicurativa furto e incendio, che copre anche atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, con relativa assistenza.

Vantaggi

La formula di acquisto proposta da Hyundai per il SUV compatto Kona con motore ibrido 48V è tra le più recenti sul mercato per la clientela privata, ma prende origine da offerte simili per le imprese.

Con un TAN non particolarmente alto e uno sconto iniziale di circa 4.100 euro, le rate mensili sono limitate a circa 149 euro, e insieme ad una garanzia superiore al periodo di rateazione, è inclusa anche una completa assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

Per accedere a questa offerta è necessaria la rottamazione di un veicolo decennale, e le auto disponibili sono solo quelle in stock, dotate spesso di accessori che fanno salire un po’ il prezzo iniziale.

In sintesi