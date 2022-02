Un'altra supercar è da buttare. Purtroppo torniamo a parlare di incidenti con una Ferrari 488 Pista in edizione limitata che si è schiantata contro un guardrail sfondandolo completamente. Per fortuna il conducente non sembra aver riportato gravi ferite, ma l'auto è praticamente distrutta e può dirsi davvero miracolato.

L'incidente, che non ha coinvolto altre auto, è avvenuto nella regione nord-occidentale della Polonia, vicino alla città di Wyrzysk, e sta facendo il giro del web. Auto Swiat riferisce che al momento dell'impatto pioveva abbondantemente, quindi è probabile che il guidatore abbia perso il controllo, anche perchè la temperatura era vicino allo zero.

Il post è su Facebook

Non ci sono dettagli sull'accaduto, sappiamo che i vigili del fuoco volontari di Wyrzysk si sono subito recati sul luogo dell'impatto per prestare soccorso e hanno condiviso le immagini che vedete nel post su Facebook con una breve descrizione. Qui si legge semplicemente che l'autista ha perso il controllo dell'auto sulla tangenziale di Wyrzyska, sull'autostrada S10, e che nonostante il terribile schianto sta bene.

Le foto mostrano ingenti danni alla parte anteriore della Ferrari 488 Pista, che nell'impatto è persino passata sotto il guardrail per poi rimanerci incastrata. Il parabrezza è rotto, il tetto è molto danneggiato e i montanti anteriori sono piegati, quasi come se l'auto si fosse capovolta.

Altri incidenti che hanno fatto notizia

Sfortunatamente, come ricordavamo in apertura, gli incidenti fanno sempre notizia e quest'anno ve ne abbiamo già raccontati più di uno con protagoniste le supercar.

L’imprenditore Alex Slobozhenko ha perso il controllo di una Ferrari SF90 Stradale a noleggio e una Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster è andata distrutta in un incidente in Messico. Speriamo di parlare sempre meno di queste storie.