La gamma ibrida di Fiat si allarga. Dopo 500 e Panda, ecco il lancio di 500X e Tipo Hybrid equipaggiate con una motorizzazione mild hybrid da 48 Volt. Prosegue, quindi, l’elettrificazione dei modelli del marchio tricolore che può contare anche sulla Nuova 500 e sull’Ulysse con motorizzazione 100% elettrica. Sia 500X che Tipo Hybrid sono già ordinabili e saranno disponibili in concessionaria da aprile. Ecco le novità nel dettaglio.

Un 1.5 brioso e attento ai consumi

Il protagonista di 500X e Tipo Hybrid è il motore di nuova generazione FireFly, un 1.5 4 cilindri turbo benzina da 130 CV e 240 Nm di coppia supportato da un piccolo propulsore elettrico da 48 V e 15 kW installato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. L’auto sfrutta gli “elettroni” in determinate fasi di guida come l’avvio del motore, in retromarcia o per piccoli spostamenti in avanti.

L’unità elettrica recupera energia durante le frenate e le decelerazioni ed interviene a supporto del motore termico anche durante l’accelerazione (lo scatto 0-100 km/h è di 9 secondi per la Tipo Hybrid e 9,4 secondi per la 500X Hybrid) migliorando lo spunto e riducendo emissioni e consumi.

Nel dettaglio, secondo Fiat, questa nuova motorizzazione consente un abbattimento dell’11% di CO 2 (rispetto al 1.3 T4 equipaggiato sulla 500X) con consumi di 4,7 l/100 km per la Tipo Hybrid e 5,1 l/100 km per la 500X Hybrid.

“Rosse” e sicure

A livello estetico, le due nuove Fiat sono caratterizzate dal badge “Hybrid” formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu. Sia 500X che Tipo (nelle versioni hatchback e station wagon) sono lanciate nell’allestimento della serie speciale (RED), l’associazione impegnata nella lotta alle pandemie e possono contare su una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida.

Su entrambi i modelli sono offerti di serie l’Attention Assist, l’Autonomous Emergency Brake, il riconoscimento dei segnali stradali, l’Intelligent Speed Assist, il Lane Control che mantiene la vettura al centro della corsia, i fari anabbaglianti automatici e il Blind Spot Assist. Inoltre, l’equipaggiamento comprende anche il Keyless Enry/Go, la telecamera posteriore e (per la sola Tipo) la postazione di ricarica wireless per lo smartphone.

500X e Tipo Hybrid sono disponibili anche col finanziamento “Contributo prezzo” di FCA Bank. I modelli si possono scegliere con un anticipo di 4.000 euro e una rata rispettivamente di 259 o 239 euro al mese.

Il programma finanziario permettere di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, se tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. Le informazioni complete sui servizi finanziari sono disponibili sul sito di FCA Bank o direttamente in concessionaria.