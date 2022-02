Renault mostra oggi, un po' a sorpresa, la prima immagine teaser di un nuovo concept con motore a idrogeno che sarà svelato a maggio 2022. Le uniche informazioni disponibili sono queste al momento e parlano di un nuovo passo di Renaulr nell'impegno verso una strategia di sviluppo sostenibile, decarbonizzazione ed economia circolare.

La dicitura "motore a idrogeno" al posto della più nota tecnologia delle fuel cell o pile a combustibile fa pensare che questo prototipo utilizzi un classico motore a combustione interna in grado di "bruciare" l'idrogeno come combustibile nelle camere di scoppio. Si tratta quindi di una nuova e ormai sempre più seguita via verso l'obiettivo della neutralità carbonica, a patto che l'idrogeno venga prodotto con energia da fonti rinnovabili.

Nuovo stile di famiglia Renault

Lo scarno comunicato di Renault ci parla di questo concept come del frutto del team diretto da Gilles Vidal, responsabile dello stile della Casa francese, e ci mostra il frontale di quello che sembra essere un SUV crossover. Il design sembra un'ulteriore evoluzione di quanto già visto sulla nuova Megane E-Tech e intravisto sui prototipi dell'Austral.

Quello che si nota subito da questo primo teaser è il trattamento dei fari sottili e allungati con quattro lampade separate all'interno, oltre alla presenza di una nuova firma luminosa nella parte bassa del frontale e il nuovo logo della losanga Renault illuminato. Tipicamente da concept è anche la forma sottile dei piccoli specchietti retrovisori realizzati probabilmente con telecamere.

A fare da base al nuovo concept ci sono, a detta di Renault, i principi di "sostenibilità, mobilità inclusiva e sicurezza", grazie anche all'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili.

Motori che bruciano idrogeno, la nuova tendenza

Tornando invece al tema del motore a idrogeno, ricordiamo che stiamo assistendo a un ritorno di questa tecnologia che, sperimentata da Mazda sulla RX-8 e da BMW sulla Hydrogen 7 a partire dal 2004/2005 e seguita anche da Aston Martin. Nel 2021 Toyota ha portato in pista una Corolla alimentata a idrogeno e ha partecipato a un progetto di sviluppo in questa direzione con Yamaha, Kawasaki, Subaru e Mazda.

Toyota Corolla a idrogeno Motore V8 a idrogeno Yamaha per Toyota

Di poche ore fa è anche la presentazione del nuovo motore 5.0 V8 a idrogeno sviluppato da Yamaha per Toyota che è capace di sviluppare 450 CV e di offrire prestazioni entusiasmanti definite dagli stessi sviluppatori frutto di "enormi potenzialità".