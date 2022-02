La nuova generazione di Mercedes Classe E sta già circolando su strada per i classici test, col debutto previsto entro la fine del 2022. Mancano ancora un bel po' di mesi eppure - stando a quanto riportato da Automotive News - l'attuale generazione della berlina media tedesca non è più ordinabile, almeno in Germania.

Secondo la testata infatti la crisi dei chip starebbe continuando a colpire duro, con l'impossibilità da parte della Casa di soddisfare la produzione "on demand", ma solo per la berlina. La Classe E Station Wagon infatti è ancora disponibile e lo sarà - a meno di nuovi problemi nella catena di approviggionamento - fino a metà 2023 quando, come previsto, terminerà la produzione.

Ci sono gli stock

Se quindi gli automobilisti tedeschi non potranno ordinare una Mercedes Classe E berlina "su misura", potranno comunque ripiegare sui modelli già assemblati e pronti per la vendita. Un problema che, come dichiarato da un portavoce della Stella ad Automotive News, riguarda unicamente il mercato tedesco. Stiano quindi tranquilli gli automobilisti italiani e del resto del Mondo.

Mercedes Classe E 2022, le foto spia

Stando poi a quanto riportato dai nostri colleghi di Motor1 USA la produzione della Classe E berlina terminerà definitivamente il 23 marzo, per permettere le modifiche alle linee di produzione e adattarle alla nuova generazione della berlina di Stoccarda, chiamata W124, tra le novità Mercedes più attese per il 2022.

Guarda alla Classe S

Stando alle foto spia e alle informazioni che circolano in rete la Mercedes Classe E 2022 manterrà lo stesso stile dell'attuale generazione, aggiornandosi in dettagli come le maniglie a scomparsa (riprese dalla Classe S) e altri elementi.

La grande rivoluzione sarà in abitacolo, con infotainment completamente rinnovato e ripreso ancora una volta dall'ammiraglia, e sotto al cofano con l'arrivo di nuove motorizzazioni elettrificate.