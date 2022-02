Sono partiti in due a bordo di una Ferrari F8 Tributo e da Roma sono arrivati a Capo Nord in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi. Fabio Barone e Alessandro Tedino sono entrati nel Guinness World Record per aver percorso più di 4 mila km in così poco tempo e se pensate che sia stato facile perché la F8 Tributo può correre a 340 km/h vi sbagliate.

I due italiani hanno rispettato tutti i limiti di velocità che hanno incontrato per strada e si sono anche dovuti fermare (11 volte) per rifornire di benzina quel poderoso V8 biturbo capace di erogare la potenza di 720 CV (in compenso non hanno mai dormito).

Altro che Google Maps

"L'idea è nata ispirandoci ad una impresa del lontano 1953 in cui quattro giovani audaci a bordo di una Fiat Balilla partirono da Roma e giunsero fino a Capo Nord, tornando nella Capitale dopo 45 giorni di viaggio. Per l'epoca, questo viaggio fu una vera e propria impresa. Da qui l'idea di bissare l'iniziativa, declinandola con protagonisti del Terzo Millennio", racconta Fabio Barone.

L'equipaggio italiano è partito da Roma con la Ferrari F8 Tributo sabato 4 settembre (da Via dei Fori Imperiali) ed è arrivato a Capo Nord in meno tempo rispetto a quello stimato da Google Maps (49 ore). La Federazione Italiana Cronometristi e un team di 40 tecnici e professionisti hanno seguito l'equipaggio in diretta durante tutta l'impresa. Come dicevamo i limiti di velocità sono stati sempre rispettati, tranne - ovviamente - sulle Autobahn tedesche, dove i 720 CV della F8 Tributo si sono scatenati.

Lamborghini nel mirino

Ed ora? Il pilota romano Fabio Barone, che corre ufficialmente rappresentando l'Italia ed ha già conquistato tre Speed World Record su strada, non si ferma. Il "Barone Rosso", come è soprannominato, vuole battere Lamborghini che detiene il record del mondo di velocità su ghiaccio nella Siberia meridionale: 298,8 km/h con partenza da fermo.

La data ufficiale per il tentativo sarà svelata il prossimo 24 Febbraio sulla pista di snowdriving di Roccaraso, dove verrà presentato il team e il motorhome denominato "Garage Italia" che trasporterà la Rossa di Maranello per oltre 9 mila km dell'Italia al ghiaccio della Siberia, dove sul lago Baikal si terranno gli Speed Days.