Dopo il successo della prima edizione tornano gli Electric Days, il più grande evento italiano di divulgazione sul tema mobilità e ambiente promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la partecipazione di MOTUS-E.

A guidare l'edizione 2022 sarà la domanda "Che cosa serve per la transizione ecologica?". Un tema quanto mai d'attualità che verrà sviluppato nei 3 giorni dell'evento - in formato digitale - dal 21 al 23 aprile 2022, trasmesso in streaming dal MAXXI di Roma sul sito ufficiale electricdays.it.

Un'occasione per parlare esplorare le diverse sfaccettature della grande sfida che sta affrontando il mondo della mobilità: come si sta muovendo l’Italia per la transizione ecologica? Cosa stanno facendo le istituzioni per renderla possibile? Quali soluzioni offre oggi l’industria per cambiare la nostra mobilità, rendendola comunque accessibile? Quali sono le prospettive della ricerca? Come si trasformano i rischi per la filiera industriale in opportunità di sviluppo per il Paese?

Sempre più contenuti

Gli Electric Days 2022 si svolgeranno in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra e se da una parte riprenderanno il format dello scorso anno, dall'altra offriranno ancora più contenuti e spunti di riflessione grazie ad appuntamenti come i talk, le dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi, tutti trasmessi dalla sala Auditorium del Museo MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) di Roma, oltre che sul sito, anche sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter e Twitch di Motor1.com e InsideEVs.it.

Ad animare i tanti appuntamenti che riempiranno il palinsesto degli Electric Days 2022 ci saranno numerosi ospiti, tra imprenditori e manager protagonisti dell'universo Automotive assieme a esperti e rappresentanti delle Istituzioni. Una ricca platea di esperti per capire e analizzare al meglio i progressi fatti e - soprattutto - quelli da fare per cogliere al meglio le oppoprtunità offerte dall'elettrificazione. Opportunità che non riguardano unicamente le Case automobilistiche, ma anche istituzioni e politica, per azioni coordinate per muoversi tutti nella stessa direzione, ottimizzando tempi e risorse.

Spunti di riflessione accompagnati dai contenuti realizzati dai tester di Motor1.com e InsideEVs, assieme a influencer tech, lifestyle e creator, che sui social risponderanno in maniera chiara ed esaustiva a tutte le domande degli utenti, per guidarli nella scelta della loro prossima auto, considerando le caratteristiche dei vari sistemi elettrificati (mild hybrid, full hybrid, plug-in ed elettrico puro) con risposte pubblicate direttamente sui nostri profili social.

"Le risposte alle domande sollevate dalla transizione sono tutt’altro che immediate" ha commentato il direttore di Motor1.com e InsideEVs.it, Alessandro Lago "e si possono trovare solo affrontando la complessità degli argomenti. Ed è questo che faremo agli Electric Days 2022".