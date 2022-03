Non mancano offerte nel mese di marzo per le automobili Ford, sempre nel segno dell’offerta IdeaFord, un classico finanziamento con piccole rate mensili e maxi rata finale.

Ne è un esempio l’offerta sulla Ford EcoSport 1.0 a benzina, con il vantaggio dato dall’anticipo zero, e il limite della necessità di un’auto da rottamare.

Una Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV viene a costare 23.500 euro; con la rottamazione di un’auto immatricolata entro il 31/12/2012, si può ottenere una prima riduzione a 19.000 euro, mentre con il finanziamento il listino scende a 18.250 euro.

Senza versare anticipo, si pagano 36 mesi di rate da 260,50 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,84%), alle quali vanno aggiunte le spese di incasso di 4 euro mensili. Al termine, la rata finale è di 11.280 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Lo sconto di 5.250 euro su una vettura come la EcoSport Titanium, che ha un prezzo di partenza già concorrenziale, è piuttosto interessante, così come l’anticipo zero, una bella abitudine nelle recenti proposte Ford.

Svantaggi

Il modello è il più economico tra quelli in offerta: per versioni superiori si spende qualcosa in più. E’ necessaria la rottamazione, e non ci sono servizi inclusi nell’esempio.

In sintesi