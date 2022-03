Il primo SUV di smart si avvicina a grandi passi: l’esordio della #1 avverrà ad aprile. Ad affermarlo è il sito tedesco MB Passion che anticipa tutta una serie di dettagli (non confermati ufficialmente) sul primo modello frutto della partnership tra Daimler e Geely.

smart ha già svelato alcuni aspetti del suo crossover e sta conducendo numerosi test in Cina per ottimizzare aerodinamica e resa della batteria.

Anche a trazione integrale

Secondo MB Passion, la #1 utilizzerà un powertrain con due tagli di b(la più potente sarà di 60 kWh) e un motore elettrico montato sull’asse posteriore da circa 200 CV. Successivamente, dovrebbe arrivare una variante con due motori e trazione integrale per circa 326 CV.

L’autonomia della versione con propulsore singolo dovrebbe attestarsi sui 430 km, mentre quella 4x4 potrebbe spingersi fino a 500 km nel ciclo di omologazione WLTP. In entrambi i casi, si potrà sfruttare la ricarica rapida per passare dal 5 all’80% in circa 30 minuti.

smart cambia identità

Come anticipato dalle prime foto ufficiali, lo stile della smart sarà molto simile a quello del concept mostrato al Salone di Monaco dello scorso settembre. Si tratterà del modello più grande mai realizzato dalla Casa tedesca, con una lunghezza di 4,3 metri e un passo di 2,75 metri.

La smart #1 sarà disponibile esclusivamente in Europa e Cina. Dopo il debutto previsto per aprile, potremmo vederla in concessionaria verso fine 2022. In futuro, il marchio potrebbe lanciare un secondo modello a ruote alte, ma di dimensioni più compatte. Su questo ulteriore crossover non ci sono novità ufficiali, se non che anch’esso sarà destinato solo alla clientela di Europa e Cina.

Insomma, nei prossimi anni dovremmo abituarci ad un nuovo concetto di smart, da sempre produttore di citycar ultracompatte.