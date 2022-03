La combinazione tra il finanziamento Toyota Easy e lo sconto WeHybrid permette nel mese di marzo di accedere ad offerte interessanti su tutta la gamma ibrida di Toyota: ne è un esempio l’offerta ufficiale sulla C-HR 1.8 Hybrid Active.

Il prezzo di questa C-HR è di 30.900 euro, ma con lo sconto si scende a 26.000 euro; con un anticipo di 7.450 euro, le rate mensili sono 47 da 208,22 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,27%). Al termine, la maxi rata è pari a 13.000 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione di una vettura posseduta da almeno 5 mesi, e riguarda contratti da sottoscrivere entro il 31 marzo, ma vettura da immatricolare entro il 31 luglio.

Ci sono poi alcuni servizi, come assicurazioni, estensioni di garanzia e pacchetti di manutenzione, che possono essere integrati al finanziamento su richiesta.

Vantaggi

Il principale vantaggio di questa offerta Toyota è forse lo sconto iniziale di 4.900 euro, peraltro senza considerare l’eventuale valore di una permuta. La C-HR si compra con rate vicine ai 200 euro al mese per 4 anni, e con poco di più si possono aggiungere altri servizi.

Svantaggi

Attenzione ad alcuni costi da aggiungere all’importo di base, come tasse e oneri finanziari, compresi i 390 di apertura pratica. L’immatricolazione entro luglio fa pensare a tempi di consegna lunghi per le auto non disponibili nei piazzali.

In sintesi