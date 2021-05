Prima è toccato alla RAV4, ora è il turno delle Toyota Corolla e C-HR vestire gli scurissimi panni dell'allestimento speciale Black Edition, disponibile da maggio per compatta e crossover giapponesi.

Come suggerito dal nome la nuova serie limitata si caratterizza per l'ampio spazio lasciato alla tinta nera, a ricoprire carrozzeria, dettagli estetici e abitacolo.

Per la più sportiva

L'allestimento Black Edition per la Toyota Corolla è disponibile unicamente sulla versione GR Sport, mossa dal 2.0 full hybrid da 184 CV e carrozzeria 5 porte. Alla carrozzeria in Black Met si abbinano i cerchi in lega da 18" in nero lucido, mentre sono propri dell'allestimento più sportivo della compatta giapponese gli inserti cromati, diffusore posteriore e doppio scarico. All'interno la peculiarità è rappresentata dalla pelle, interrotta da cuciture rosse, a ricoprire i sedili.

Di serie sono previsti vari assistenti alla guida come cruise control adattivo e mantenitore di corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore e monitor touch da 8" per il sistema di infotainment. Disponibile durante il mese di maggio la Toyota Corolla GR Sport Black Edition sarà in vendita a 37.400 euro.

Crossover in nero

Le stesse caratteristiche estetiche si ritrovano sulla Toyota C-HR Black Edition, assieme a dettagli dedicati color argento. Stesso discorso in abitacolo, dominato dalla pelle nera a ricoprire gran parte delle superfici.

Particolarmente ricca la lista di dotazioni di serie, con impianto audio JBL a 9 vie, luci full LED anteriori e posteriori, Toyota Safety Sense con sistema di assistenza al cambio di corsia, avviso dell'angolo cieco e frenata posteriore automatica. Disponibile unicamente in abbinamento al motore 1.8 da 122 CV, l'allestimento Black Edition sarà disponibile da maggio con prezzo di 36.150 euro.