Dopo la presentazione delle versioni speciali di lancio si aprono ufficialmente gli ordini per la Toyota Yaris Cross Hybrid, il SUV ibrido compatto basato sulla Yaris, in arrivo nelle concessionarie il prossimo settembre.

Un modello strategico per la Casa giapponese, inserito in un segmento in continua crescita e con concorrenti agguerrite come Renault Captur, Hyundai Kona, Ford Puma, Nissan Juke e Citroen C3 Aircross (solo per fare qualche esempio) si può prenotare online sul sito ufficiale Toyota.

Come si prenota la Yaris Cross Hybrid

Lì si possono scegliere gli allestimenti e, una volta selezionato, si versa una caparra di 250 euro. Si potrà confermare e finalizzare l’acquisto nel mese di luglio, quando il cliente verrà ricontattato dal concessionario scelto nella fase di prenotazione.

Toyota Yaris Cross Premiere

Coloro che prenoteranno il modello potranno ottenere due vantaggi legati alle iniziative WeHybrid di Toyota.

Con la WeHybrid Insurance si può richiedere un anno di assicurazione incluso nel prezzo dell’auto. Dal secondo anno il cliente avrà la possibilità di pagare il premio assicurativo solo in base ai km percorsi col motore termico acceso, mentre quelli percorsi con motore elettrico saranno gratuiti. Ad esempio, se si percorrerà il 50% dei km in elettrico si pagherà metà del premio.

Sempre sfruttando la percorrenza ad emissioni zero si potrà prendere parte alla WeHybrid Challenger. In questa iniziativa, si potranno accumulare fino a 150 euro di “crediti green” convertibili in voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata di Toyota. Si potrà pagare il parcheggio, acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto pubblico o partecipare agli eventi in una delle 5000 città italiane raggiunte dal servizio.

L’anteprima italiana

L'apertura della fase di prenotazione avviene a ridosso dell’anteprima nazionale della Yaris Cross Hybrid. La vettura sarà esposta l’8 maggio a Torino alla partenza del Giro d’Italia. In generale, si potrà vedere l’auto presso il villaggio di partenza e di arrivo in tutte le 21 tappe del Giro.

Toyota Yaris Cross Adventure

Sempre dall’8 maggio partirà il Yaris Cross Tour. Alcuni esemplari dell’auto faranno il giro di concessionarie selezionate in tutta Italia per dare la possibilità di vedere la Toyota dal vivo.