Le offerte di marzo per le vetture Dacia proseguono con la proposta PlusValore: un finanziamento con anticipo e maxi rata, che però risulta piuttosto interessante grazie al prezzo d’attacco conveniente. Una vettura recentissima come la multispazio Jogger, ad esempio, può essere acquistata a circa 5 euro al giorno, anche con motorizzazione GPL.

Nello specifico, la Dacia Jogger Essential 100 CV GPL a 5 posti vede il prezzo iniziale ridursi a 13.650 euro, permettendo così di iniziare l’acquisto con 2.850 euro di anticipo. Le successive rate mensili ammontano a 149,31 euro (TAN 525%, TAEG 7,12%), che corrispondono appunto a circa 5 euro al mese, mentre la rata finale è pari a 8.204 euro.

Ci sono le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; per mantenere il valore futuro garantito, tuttavia, occorre non superare i 45.000 km, altrimenti si pagheranno 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

La rata comprende l’assicurazione sul finanziamento protetto, e un pack service con assicurazione furto e incendio e manutenzione ordinaria per tre anni, più un anno di driver insurance.

Vantaggi

Come per tutte le proposte Dacia, anche per questa Jogger si punta molto sul value for money: l’anticipo non è troppo alto, le rate da 5 euro al mese sostenibili e anche il valore finale da rifinanziare è di poco superiore agli 8.000 euro.

Il prezzo di partenza è uno dei più bassi della categoria, e ci sono almeno un paio di vantaggi in più: i servizi inclusi nella rata, compresi tre anni di manutenzione, e i risparmi dell’alimentazione a gas.

Svantaggi

Lo sconto iniziale, alla fine, è di circa 1.000 euro, perché questa Jogger è la versione a GPL di attacco, e non è la 7 posti: per versioni, allestimenti e optional superiori occorre preventivare qualcosa in più, oltre agli oneri finanziari.

In sintesi