Lo Youngtimer Stylefest è alle porte. L'evento dedicato a tutte le future auto di interesse storico si terrà tra Brescia e Bardolino sabato 9 e domenica 10 aprile. Alla manifestazione parteciperà anche il team di Auto e Moto d'Epoca che omaggerà i partecipanti con un premio speciale, in attesa dell'edizione 2022 di una delle fiere di auto d'epoca più importanti in Italia.

Il festival

Le auto youngtimer sono, tecnicamente, tutte quelle auto che hanno tra 20 e 30 anni di vita, senza distinzione di effettivo interesse storico collezionistico o meno. Proprio a loro è dedicato il nuovo festival targato ASI, che porterà inizialmente a Bardolino, sul lungolago di Garda, alcune tra le più belle future auto storiche. L'esposizione avverrà dentro Villa Carrara, dove gli spettatori potranno ammirare la flotta di veicoli nel relativo parco.

Se vi aspettate però una semplice esposizione statica siete fuori strada. Il secondo giorno, infatti, lo Youngtimer Sylefest accenderà i motori per spostarsi prima a Brescia e poi al Museo 1000 Miglia, per concludere la sfilata al borgo storico di Padernello. Un appuntamento unico per vedere insieme molte delle auto che hanno segnato la storia dell'automobilismo degli ultimi 20 e 30 anni.

Il premio speciale

Proprio in questa cornice, Auto e Moto d'Epoca, la rinomata fiera di auto d'epoca di Padova che quest'anno si terrà dal 20 al 23 ottobre 2022, omaggerà tutti i partecipanti con un gadget personalizzato e assegnerà un Premio Speciale ad un’auto in concorso, concedendo dei pass omaggio per la prossima edizione del salone al relativo equipaggio.

Mario Carlo Baccaglini, organizzatore di Auto e Moto d’Epoca ha commentato così l'iniziativa: