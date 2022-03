Il mercato delle monovolume resiste allo strapotere dei SUV e crossover e questo è vero in particolare nel segmento premium che include la Mercedes Classe B a la BMW Serie 2 Active Tourer appena aggiornata.

La prossima a concedersi un restyling di metà carriera sarà proprio la Mercedes Classe B di terza generazione che è sul mercato dal 2018 e si prepara a cambiare alcuni dettagli proprio nel 2022. Questo è almeno quello che ci dicono le prime foto spia della Classe B sorpresa su strada.

Piccoli aggiornamenti di metà carriera

Le prime immagini dei prototipi di Mercedes Classe B restyling mostrano alcune mascherature concentrate soprattutto nel frontale. Le camuffature fanno pensare quindi a una griglia anteriore e a paraurti modificati, oltre che a una nuova firma luminosa.

Più limitati appaiono gli interventi alla parte posteriore, con alcuni dettagli coperti che fanno pensare a gruppi ottici aggiornati e paraurti ridisegnato. Tutte queste innovazioni stilistiche dovrebbero poi passare, in cascata, anche alle altre compatte della Stella, ovvero Classe A, CLA, GLA e GLB. In particolare la Classe A restyling potrebbe debuttare entro quest'anno come la rinnovata Classe B.

Probabile conferma per la gamma motori

Nessuna informazione è al momento trapelata sui motori della Mercedes Classe B restyling 2023, ma oltre ad alcune migliorie a livello di consumi ed emissioni dovrebbero essere confermati molti degli attuali motori a benzina, diesel e ibridi plug-in.

Ricordiamo che l'attuale Mercedes Classe B offre un'ampia varietà di motorizzazioni, con trazione anteriore o integrale 4Matic. Le versioni a benzina, di 1.3 e 2.0 litri, hanno potenze che vanno da 136 a 421 CV (AMG 45 S), mentre le diesel si basano tutte sul quattro cilindri 2.0 turbodiesel che va da 116 a 190 CV.

L'unica ibrida in gamma è la plug-in GLA 250 e che sfrutta lo stesso 1.3 benzina e un motore elettrico per offrire 218 CV di potenza combinata.