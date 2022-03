La Nissan Juke è un modello recente offerto in promozione dalla Casa nel mese di marzo in diversi allestimenti: tra questi c’è la versione Kiiro, nata da poco in concomitanza con il film The Batman. Oltre allo specifico allestimento, l’offerta prevede sconto iniziale, piccole rate mensili e alcuni servizi inclusi.

La Nissan Juke Kiiro DIG-T da 114 CV ha un prezzo di listino di 27.350 euro, che scende a 23.850 euro con il contributo di Casa e Concessionarie, e a 22.350 euro con l’adesione al finanziamento Intelligent Buy.

Versando un anticipo di 4.973 euro, le rate mensili sono 36 da 199 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,7%); al termine, la rata finale ammonta a 14.769 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

La proposta di esempio comprende anche alcuni servizi, come il finanziamento protetto e un pack service che include due anni di assicurazione furto e incendio. C’è però un limite: si accede all’offerta solo con permuta o rottamazione di un’auto immatricolata da almeno 6 mesi.

Vantaggi

Ci sono diversi vantaggi, a cominciare dallo sconto offerto da Nissan per questa recentissima versione della Juke: siamo a circa 5.000 euro con il finanziamento. Le rate sono inferiori ai 199 euro al mese, spese escluse, e l’esempio comprende alcuni utili servizi.

Svantaggi

E’ necessaria la permuta o la rottamazione di un’auto con almeno 6 mesi di età: se l’usato non ha valore, l’anticipo va interamente versato. Gli oneri legati al finanziamento sono abbastanza contenuti rispetto alla media, ma comunque da considerare nel totale della spesa.

In sintesi