L’uscita al cinema di “The Batman” è accompagnata da una nuova edizione della Nissan Juke. Lanciata in occasione del nuovo capitolo del film con protagonista Robert Pattinson, la versione Kiiro è uno dei simboli della collaborazione promozionale tra Nissan e Warner Bros. Pictures.

Secondo la Casa giapponese, la Juke Kiiro “incarna la simbologia e lo spirito che rappresenta il film, in cui si celebra l’evoluzione di Batman in un viaggio metaforico di crescita e scoperta”.

Look unico

“Kiiro” è la parola che in giapponese significa “giallo”, proprio il colore di tanti dettagli presenti sulla carrozzeria e nell’abitacolo. Oltre alla tinta Ceramic Grey, infatti, la speciale Juke si distingue per gli inserti gialli nella parte inferiore dei paraurti e nelle modanature delle portiere. Il bordo della minigonna inferiore ha finiture in alluminio, mentre i cerchi in lega neri da 19” derivano dall’allestimento top di gamma Tekna.

Nissan Juke Kiiro

In più, le calotte degli specchietti e il tetto neri sono decorati con un motivo unico tra tutte le Nissan.

All’interno i sedili sono rivestiti in ecopelle nera e grigia con finiture gialle, così come il bracciolo centrale, la plancia e i pannelli delle portiere. Inoltre, il nome “Kiiro” è riportato con una placchetta in alluminio applicata sulla console centrale vicino alla leva del cambio.

Motore e dotazione

Sotto al cofano, la Nissan è equipaggiata con un motore a benzina da 1 litro da 114 CV e 200 Nm di coppia. Il propulsore si può abbinare a un cambio manuale a 6 rapporti (di serie) o a un automatico a doppia frizione DCT7 a 7 marce con comandi al volante.

La dotazione tecnologica comprende il sistema d’infotainment NissanConnect con Apple CarPlay e Android Auto e le applicazioni TomTom Maps & Live Traffic compatibile con Google Assistant.

Riguardo alla sicurezza, sulla Juke Kiiro sono presenti la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il riconoscimento della segnaletica stradale, la segnalazione e la prevenzione del cambio involontario di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di rilevamento posteriore degli ostacoli.

La Juke Kiiro sarà prodotta in edizione limitata di 5.000 esemplari complessivi per l’Europa ed è già ordinabile nelle concessionarie italiane.