La Toyota GR Yaris non vuole smettere di stupire. La piccola bomba giapponese ha debuttato nel 2020 e recentemente è stata presentata la declinazione GRMN per il solo mercato del Sol Levante.

Presto, però, anche noi europei potremo metterci al volante di una nuova versione della compatta di casa Toyota. Sembra, infatti, che il marchio stia lavorando a una GR Yaris con cambio automatico a 8 rapporti per migliorare ulteriormente le già eccellenti prestazioni.

Nuovo cambio, nuovo stile

In realtà, GR Yaris automatica ha già fatto una prima apparizione in pubblico al Toyota Gazoo Rally Racing Challenge tenutosi in Giappone nelle settimane scorse. Qui la testata Car Watch avrebbe avuto l’opportunità di vedere dal vivo la vettura e di scoprire che la Casa sta effettivamente lavorando su una uova trasmissione a 8 rapporti.

Il prototipo equipaggiato col cambio automatico è il numero 109 ed è sceso in pista durante l’evento. L’auto s’intravede nel video al minuto 1:18.49 e mostra un frontale con prese d’aria diverse, probabilmente per raffreddare in modo più efficace il nuovo sistema di trasmissione.

Manuale o automatica?

Naturalmente, la GR Yaris automatica conserverà l’impostazione manuale dando la possibilità al guidatore di cambiare marcia direttamente dai paddle al volante. L’idea di Toyota è quella di mettere in difficoltà gli amanti del cambio manuale inserendo a listino un'alternativa che sulla carta dovrebbe offrire un’accelerazione ancora più bruciante e consumi leggermente ridotti.

Le qualità di guida della GR Yaris non dovrebbero cambiare dato che la piccola giapponese manterrà la trazione integrale e il 1.6 turbo da 261 CV.

È probabile che questa stessa soluzione verrà ripresa dalla GR Corolla, la versione più potente della media nipponica che, per il momento, non arriverà in Europa. Recentemente, per la Corolla si era parlato di un cambio automatico CVT, il quale, però, poco si sposa con le caratteristiche sportive di un modello di questo tipo.

Non sappiamo quando Toyota lancerà la variante con cambio automatico delle sue hot hatch, ma è ragionevole credere che la vedremo entro il 2022.