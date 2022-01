La Toyota GR Corolla è un modello particolarmente interessante per gli appassionati. Sappiamo per certo che è in fase di sviluppo e lo sappiamo direttamente grazie a Toyota che non ha mai fatto menzione del suo nome, ma l'ha mostrata in vari teaser da camuffata "sullo sfondo" di altre foto.

Secondo alcune voci dal Giappone, oltre al manuale la Corolla GR, potrebbe avere a disposizione anche un cambio automatico per soddisfare le esigenze del mercato nordamericano - dove infatti la più piccola GR Yaris, sprovvista di un'opzione automatica, non arriva. Questo però lascia un dubbio sul tipo di cambio: sarà un CVT?

Voci plausibili, non confermate

Il fatto che la GR Corolla sia disponibile a cambio manuale lo diamo praticamente per certo: il powertrain dovrebbe essere lo stesso della GR Yaris, dunque i tre pedali li possiamo dare quasi per scontati - benché, lo ripetiamo, Toyota non abbia mai confermato nulla sull'auto.

A differenza della sorella minore, però, la Corolla dovrà farsi strada sul mercato nordamericano. E qui il cambio automatico quantomeno disponibile (se non sempre di serie) è un vero e proprio must che qualunque modello deve poter offrire.

Eppure qui nasce una sorta di "timore" per gli appassionati di guida d'Oltreoceano: a promuovere la voce è la giapponese Best Car, secondo cui il cambio automatico della Corolla GR sarà un K120 CVT - lo stesso utilizzato nella Corolla di serie attuale. Il che sembra controproducente: per quanto possa esser ben calibrato, un CVT non sembrerebbe adatto ad un'auto da rally stradale.

D'altro canto, non sarebbe nemmeno una prima volta per questa categoria: ad esempio, Subaru ha scelto un cambio CVT per equipaggiare la sua nuova WRX - anch'essa berlina con molta anima da rally.

Per ora restano solo voci, finché Toyota non deciderà di fare chiarezza riguardo alla sua nuova hatchback sportiva. Ad oggi i teaser dimostrano "solo" la sua esistenza, e la scritta "GR Four" sulla fiancata camuffata prova la presenza della trazione integrale, ma il debutto con le informazioni complete potrebbe avvenire - speriamo - nel corso di quest'anno.