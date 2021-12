Si avvicina sempre di più il momento del debutto per la versione sportiva della Toyota Corolla firmata dalla divisione Gazoo Racing. La GR Corolla compare infatti all'interno di un nuovo video teaser lanciato da Toyota per promuovere la nuova coupé GR86.

Ulteriore indizio del suo arrivo imminente

Come in occasione del precedente post sulla pagina Instagram ufficiale del marchio, la Toyota GR Corolla appare anche questa volta nelle vesti di prototipo camuffato. Osservando con attenzione, il modello si svela in un frame presente all’incirca a metà del filmato che mostra l’auto in pista.

Un secondo fermo immagine ne rivela la configurazione a tre pedali, ma potrebbe riferirsi alla GR86, disponibile con il medesimo cambio manuale a sei rapporti.

L’originale video postato da Toyota sul proprio profilo Instagram, successivamente rimosso, presentava un’immagine molto più chiara del prototipo di GR Corolla, come si nota dalla foto di copertina dell'articolo. Difficile dire se sia stato un errore da parte del brand o se invece faccia parte della campagna pre-lancio del modello.

Sarà in vendita negli USA

Secondo le informazioni finora raccolte il modello sarà equipaggiato con lo stesso sistema di trazione a quattro ruote motrici dell’attuale GR Yaris, auto dal quale prenderà in prestito anche il motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri che sulla piccola sviluppa 261 CV e che, nel caso della versione sportiva della Corolla, potrebbe essere aggiornato per sviluppare circa 300 CV.

Toyota non ha fornito dettagli riguardo il possibile debutto della GR Corolla, ma è probabile che non manchi molto alla presentazione, visto che l’auto dovrebbe essere commercializzata sul mercato statunitense (non è escluso il suo arrivo in un secondo momento nel Vecchio Continente) entro la fine del 2022.