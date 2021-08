Con i suoi 260 CV e la trazione integrale con due differenziali Torsen a slittamento limitato, la Toyota GR Yaris rappresenta non soltanto la variante più estrema della piccola giapponese, ma anche uno dei modelli più "indiavolati" della sua categoria.

Del resto, basta una veloce occhiata per rendersi conto che gli unici elementi che accomunano la GR con le "normali" Yaris sono i fari e gli specchietti retrovisori. Ma se questo non fosse abbastanza per i tecnici Toyota?

A 300 CV in un attimo

Proprio in questi giorni, infatti, arrivano dal Nürburgring nuove fotografie che ritrarrebbero una variante probabilmente ancor più prestazionale della Yaris GR. L'esemplare risulta significativamente più basso rispetto alla GR standard, inoltre sembra siano stati aggiunti degli sfoghi dietro i parafanghi anteriori, anche se negli scatti in questione questi appaiono chiusi con del nastro nero.

Non esistono certezze che si tratti effettivamente di una variante più potente della piccola tutto pepe di Toyota. Tuttavia, il tuner britannico Litchfield ha già dimostrato che è relativamente facile aumentare la potenza del tre cilindri turbo da 1,6 litri, portandola fino a 300 CV.

E se si trattasse della Corolla?

Inoltre, a quanto pare l'esemplare pizzicato all'Inferno Verde in questi giorni è proprio lo stesso che qualche tempo fa era stato visto saltare tra i cordoli del Ring con un'aerodinamica completamente rivista. Se si fa attenzione agli scatti del frontale è ancora possibile notare i fori in cui erano fissati i piccoli deflettori.

Detto questo, per il momento non si tratta che di rumors. Sotto la carrozzeria della Yaris GR, infatti, potrebbero anche nascondersi alcune delle componenti che presto andranno a spingere la nuova Corolla GR, il cui arrivo è stato annunciato qualche mese fa da Toyota.