Marte, il sogno, l'obiettivo del millennio. Una meta da raggiungere per pochi eletti che ha dato il via a una vera e propria "corsa al Pianeta rosso", tra alcuni tra gli imprenditori più potenti del pianeta. Immaginare chi riuscirà a metterci piede per primo è, almeno oggi, ancora impossibile, quello che è certo, però, è che l'ambizione di questi uomini ci farà vedere nel prossimo futuro cose inimmaginabili.

Proprio ispirandosi a una futura possibile vita su Marte, nel corso della presentazione della Maserati Grecale è stata presentata una speciale fuoriserie che mette in mostra le infinite possibilità di personalizzazione offerte dal Programma Fuoriserie, dedicato ai clienti che vogliono una Maserati davvero speciale. Quella vista ieri sera si chiama Maserati Grecale Mission from Mars.

Fuori dagli schemi

Partendo dagli esterni, questa specialissima Maserati Grecale è verniciata in una tinta rossa opaca chiamata Galactic Orange. Un colore ottenuto applicando una vernice particolarmente liquida a più strati, che ha permesso di ottenere lo speciale effetto simil alluminio, proprio come se si fosse applicato il primer direttamente sulla scocca.

Scendendo più in basso, trovano posto quattro cerchi Vortex Wheels nettamente diversi da quelli offerti a catalogo per le versioni "standard" del nuovo SUV del Tridente. Ricavati dal pieno, donano dinamismo alla vista laterale e il loro disegno, con gli intagli specifici, segue la rotazione della ruota.

Il Programma Fuoriserie per l'occasione ha poi rivisto anche il classico tridente Maserati. Quello sul montante C, per esempio, diventa molto più grande e in due dimensioni, mentre sulle portiere anteriori viene applicato è contornato da un triangolo, simbolo della divisione che realizza le auto su misura di Modena.

Completano il design degli esterni le particolarissime pellicole in giallo applicate ai vetri, probabilmente non omologabili per uso stradale.

Interni rovesciati

All'interno la vista generale sembra quasi assomigliare a un ambiente a colori invertiti, in negativo. Partendo dai display dell'infotainment ora con sfondo rosso, fino ai sedili in pelle nera ma con bordi e parte bassa del cruscotto bianco, passando per il volante nero con impugnature in pelle rossa.

Un abbinamento cromatico che solitamente si ritrova invertito su molte auto, come nel caso degli interni visti sulla versione Modena della stessa Grecale con sedili in pelle chiara ma parte bassa del cruscotto nero e moquette nera, per evitare il classico sporco di utilizzo.

Il tutto viene poi condito dalla mappa stellare presente sul tetto panoramico apribile e dalla scritta Fuoriserie posta sui sedili anteriori. Non è chiaro quale sia il costo di queste personalizzazioni, né se la Grecale "marziana" abbia un compratore o se tornerà a Modena.

E chissà se davvero, prima o poi, Elon Musk o chi per lui raggiungeranno mai Marte e se, come cantava il Duca bianco "There's a Starman waiting in the sky", quello che è certo però è che oggi di spazio per l'immaginazione ce n'è tanto, sotto tutti i punti di vista.