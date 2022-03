La nuova Maserati Grecale è finalmente tra noi. Dopo anni di rumors, foto spia e teasing arriva sul mercato, entrando a far parte di quella nicchia di SUV sportivi "grandi ma non troppo" che, in questi anni, hanno saputo dimostrare anche buone doti in fatto di guida sportiva.

Si presenta al pubblico con due motori ben differenti e una terza opzione che arriverà nel 2023. La Grecale infatti può essere completamente termica, ibrida o elettrica: vediamo tutti i dettagli.

Maserati Grecale, i motori ibridi

La gamma si apre in basso con la Grecale ibrida. Dotata del 2.0 turbo 4 cilindri con tecnologia mild hybrid a 48 V e in grado di erogare 300 o 330 CV, in questo caso come la Levante Hybrid. Due livelli di potenza per altrettanti allestimenti, GT e Modena. Quest’ultimo con carreggiata posteriore allargata e differenziale posteriore autobloccante meccanico di serie (tutte le informazioni a riguardo le potete trovare nel nostro articolo di novità).

Il 2.0 turbo 4 cilindri di origine Levante, con rapporto di compressione 9:5,1 e alesaggio di 84 mm, viene abbinato in questo caso a un alternatore BSG (Belt Start Generator) per ricaricare la batteria posta sotto al bagagliaio, tramite l’impianto elettrico a 48 volt. Il sistema elettrico concede all’auto una spinta in più in fase di accelerazione in modali Sport e permette di ridurre i consumi in modalità Normal. Un sistema analogo a quello già visto su Levante e Ghibli Hybrid ma evoluto ancora di più.

Grazie all'impianto elettrico a 48 volt poi, il motore turbo vede abbinarsi un compressore ad azionamento elettrico e-Booster per ridurre il turbo lag e ottenere un comportamento complessivo, secondo la Casa, simile a quello di un motore bi-turbo.

La Grecale ibrida, sia in versione GT da 300 CV che in versione Modena da 330 CV, sviluppa 450 Nm di coppia ed è abbinata esclusivamente al cambio automatico ZF 8HP50 Gen 2.5. In grado di toccare una velocità massima di 240 km/h in entrambi i casi, vede uno 0-100 diverso a seconda dei due livelli di potenza. Per la GT si raggiungono i 100 km/h in 5,6 secondi, 0,3 secondi in meno per la Modena da 330 CV.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Velocità max 0-100 km/h Maserati Grecale GT 2.0 turbo benzina mild hybrid 300 CV 450 Nm 2.000/4.000 giri 240 km/h 5,6" Maserati Grecale Modena 2.0 turbo benzina mild hybrid 330 CV 450 Nm 2.000/5.000 giri 240 km/h 5,3"

Maserati Grecale Trofeo

In cima al listino della Maserati Grecale troviamo invece la motorizzazione top di gamma 3.0 V6 in allestimento Trofeo, il più sportivo per la gamma del Tridente. Il nuovo motore con V di 90° e alesaggio di 88 mm deriva direttamente dal V6 Nettuno che equipaggia la MC20, di cui abbiamo seguito tutte le fasi di produzione, ma con una sostanziale differenza nel tipo di lubrificazione.

L'evoluzione più stradale del Nettuno è infatti a carter umido invece che secco e viene dotato di un sistema di alimentazione che prevede la possibilità di escludere una bancata a bassi regimi, per contenere i consumi. Rispetto al motore originale restano però invariati il sistema MTC, Maserati Twin Combustion che prevede una precamera passiva per permettere l’accensione della combustione in un volume separato, e le doppie candele per cilindro (Twin Spark, sigla che tanto farà commuovere gli Alfisti di tutto il mondo).

Il 3.0 V6 di origine Nettuno sulla Maserati Grecale produce così 530 CV a 6.500 giri/min e 620 Nm da 3.000 a 5.500 giri/min. Questo motore, abbinato al cambio automatico ZF 8HP75 Gen 2, quindi con convertitore più grande rispetto all’analogo montato sulle motorizzazioni ibride, permette all’auto di passare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e di toccare una velocità massima di 285 km/h.

Modello Cilindrata Potenza Coppia Velocità max 0-100 km/h Maserati Grecale Trofeo 3.0 V6 biturbo benzina 530 CV 620 Nm 3.000/5.500 giri 285 km/h 3,8"

Maserati Grecale Folgore

Durante la presentazione, Maserati ha poi annunciato che la gamma di Grecale si arricchirà della versione Folgore 100% elettrica.

Si parla di 2 motori elettrici, ma non si hanno notizie certe sul livello di potenza. L’unica informazione rilasciata dalla Casa per questa prima presentazione stampa è il livello di coppia, pari a 800 Nm, quindi ben superiore anche alla versione sportiva Trofeo.

La Casa ha infine dichiarato che la Grecale Folgore elettrica, che sarà il primo SUV e primo modello 100% elettrico del Tridente di Modena, sarà dotata di un impianto elettrico a 400 volt con una batteria da 105 kWh.

La Maserati Grecale vista dal vivo