Quando il Programma Maserati FuoriSerie è stato lanciato a settembre, la casa automobilistica modenese ha introdotto una serie di varianti one-off per Ghibli, Levante e Quattroporte.

Il programma, che sostanzialmente consente ai clienti del Tridente di essere parte attiva del progetto di personalizzazione delle propria vettura, ha svelato la collaborazione tra il Centro Stile Maserati e l’atelier di Garage Italia.

Debutto su Instagram

Al momento del lancio del Programma Maserati FuoriSerie, il marchio italiano ha dichiarato che anche la Maserati MC20 sarà parte di tale progetto. Dalle parti di Modena però, hanno in mente un concept decisamente diverso da quelle che potrebbero essere le aspettative riferite a questo particolare modello.

Un rendering è stato appena rivelato attraverso il canale Instagram ufficiale di Maserati FuoriSerie.

Pensata per la neve

Il post è correlato di una didascalia alquanto singolare: Garage queens caretakers be like: I don’t drive when it rains. Me in my new MC20 “Gatto delle nevi”. Ovvero, tradotto letteralmente: "I custodi delle regine del garage sono del tipo: non guido quando piove. Io nella mia nuova MC20 "Gatto delle nevi".

Da sottolineare il termine gatto delle nevi, che in qualche modo racchiude l’essenza di questa one-off invernale su base MC20. Vettura dotata di pneumatici specifici per la neve e portapacchi sul cofano motore per riporre gli sci. Certamente questa MC20 non ha nulla a che fare rispetto a quello che avremmo potuto immaginare per la supercar italiana .

Garanzie di prestazioni

Ovviamente, la componente meccanica è sempre la stessa, derivata dal motore Nettuno V6, capace di 621 cavalli e 729 Nm di coppia. Valori che, nello specifico della one-off pensata per gli inverni più rigidi, vengono trasmessi alle ruote posteriori grazie ad un cambio a doppia frizione a otto velocità.

Quanto alle prestazioni, se invece di neve si trattasse di asfalto asciutto, la MC20 può accelerare fino a 100 chilometri orari in 2,9 secondi da fermo. Purtroppo “non siamo certi” che questo risultato possa essere replicato sui fondi a bassa aderenza.

Una scelta azzardata

Molti proprietari di MC20 probabilmente non guideranno la loro auto sportiva da 216.000 euro in caso di forti piogge, figuriamoci sulla neve, sebbene questo concept Maserati FuoriSerie li incoraggi a farlo, almeno in teoria. E voi? Saresti disposti a far costruire il vostro MC20 su misura in questo modo?