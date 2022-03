La Maserati Grecale non è semplicemente "un altro SUV" sul mercato, ma rappresenta il meglio dello stile e della sportività italiane applicate a una vettura a "ruote alte" dell'esclusivo segmento medio di lusso.

Con Grecale si entra in quel ristretto gruppo di super SUV medi che vogliono unire la praticità di questa tipologia di auto con le prestazioni richieste dalla clientela più esigente, in particolare da chi già guida Porsche Macan e le versioni più potenti di Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC e Jaguar F-Pace, senza dimenticare Tesla Model Y e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Proprio delle prestazioni di Maserati Grecale vogliamo parlare in questa nostra guida rapida ai dati salienti del nuovo SUV sportivo modenese, concentrandoci su velocità massima, accelerazione da 0 a 100 km/h e da 0 a 200 km/h, consumi ed emissioni di CO2.

Velocità e accelerazione da prima della classe

Partiamo dalla versione d'accesso alla gamma Maserati Grecale, quella Grecale GT che con il suo motore "mild hybrid" da 300 CV è in grado di raggiungere i 240 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Per passare invece da 0 a 200 km/h impiega 23,7 secondi. I consumi combinati secondo il ciclo WLTP si attestano tra gli 8,7 e i 9,2 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 198-208 g/km.

Maserati Grecale GT

Salendo di un gradino negli allestimenti e nelle potenze troviamo la Maserati Grecale Modena che sfrutta lo stesso propulsore 2.0 mild hybrid in versione da 330 CV. Anche in questo caso la velocità massima si conferma a 240 km/h, mentre il tempo di accelerazione da 0 a 100 km /h scende a 5,3 secondi. Per andare da 0 a 200 km/h servono alla Grecale Modena 21,9 secondi. Il consumo combinato rientra nel range 8,8-9,3 l/100 km e la quantità di CO2 emessa allo scarico è di 199-210 g/km.

Maserati Grecale Modena

Con la Maserati Grecale Trofeo arriviamo al vertice della gamma del nuovo SUV sportivo italiano, grazie anche al motore 3.0 V6 da 530 CV. Ai 285 km/h di velocità massima si somma infatti un tempo di accelerazione 0-100 di appena 3,8 secondi, che diventano 13,8 secondi per arrivare a 200 km/h. Come per le altre due versioni, lo spazio di frenata da 100 a 0 km/h è inferiore ai 40 metri. La Grecale Trofeo ha un consumo combinato WLTP di 11,2 l/100 km, con emissioni di CO2 di 254 g/km.

Maserati Grecale Trofeo

Maserati Grecale GT Maserati Grecale Modena Maserati Grecale Trofeo Velocità massima 240 km/h 240 km/h 285 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5,6 secondi 5,3 secondi 3,8 secondi Accelerazione 0-200 km/h 23,7 secondi 21,9 secondi 13,8 secondi Consumo combinato (WLTP) 8,7-9,2 l/100 km 8,8-9,3 l/100 km 11,2 l/100 km Emissioni CO2 ciclo combinato (WLTP) 198-208 g/km 199-210 g/km 254 g/km

Grecale Folgore, le possibili prestazioni dell'elettrica da 544 CV

Per la versione elettrica al 100%, la Maserati Grecale Folgore che arriverà nel 2023,non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle prestazioni, ma sulla base dei dati tecnici è possibile fare qualche prima ipotesi. I due motori elettrici da 544 CV complessivi e 800 Nm di coppia che offrono la trazione integrale potrebbero spingere la Folgore a 200 km/h e oltre e registrare uno scatto da 0 a 100 vicino ai 3,5 secondi.

Foto - Maserati Grecale Folgore

La batteria da 105 kWh, una delle più grandi sul mercato, sarebbe poi adatta a garantire un'autonomia elettrica nell'ordine dei 500 km e anche più con un pieno, viste anche le prestazioni delle poche concorrenti a zero emissioni.