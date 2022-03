La BMW i3 è conosciuta a livello mondiale come una piccola compatta a emissioni zero: la famosa piccola di Monaco con le porte posteriore controvento. Questo ormai conosciutissimo modello però uscirà di produzione a luglio 2022 e subito sarà sostituito dalla nuova generazione di i3, che voci vicine alla Casa, ma non ancora confermate, dicono sarà dedicata esclusivamente al mercato cinese.

Le prime foto

Recentemente sul sito Cochespias è comparsa una nuova foto spia scattata da lontano della nuova berlina a zero emissioni di Monaco. L'auto della foto sembra corrispondere a quella che è stata vista sui brevetti rilasciati dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese a dicembre scorso.

Notizia più importante, almeno per gli utenti europei e americani, è però che queste foto ci offrono un primo sguardo su quello che sarà il restyling della BMW Serie 3 G20 e G21.

L'auto, attualmente ancora in fase di sviluppo, sta compiendo in queste settimane i test invernali al freddo del Nord Europa. Chiaramente, le versioni dotate di motori a combustione o con powertrain ibridi plug-in non avranno la stessa griglia chiusa, ma la foto spia ci da un piccolo assaggio di quello che sarà il resto della carrozzeria, compresi i nuovi fari full LED.

A giudicare dal singolo scatto che vedete in copertina, la rinnovata Serie 3 riceverà nuovi fari ridisegnati con luci di marcia diurna a LED rimodellate. Anche il paraurti anteriore sarà pesantemente modificato con nuove griglie di raffreddamento ai lati.

Questa nuova foto spia, dell'auto quasi allo stato finale e quasi pronta alla presentazione, suggerisce che i test della berlina BMW i3 si stanno avvicinando alle fasi finali. Non dovrebbe volerci molto prima di vederla in forma completa e ufficiale, anche se voci non confermate hanno previsto il debutto per (almeno) la seconda parte del 2022.