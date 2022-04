Il nuovo SUV elettrico di smart sarà svelato il 7 aprile. Come sappiamo si chiamerà #1 e sarà il primo frutto dell'alleanza Mercedes-Geely per veicoli di piccole dimensioni. Nelle ultime foto spia, realizzate appositamente prima del debutto, percorre i suoi primi km "ufficiali" in strada, ancora con le camuffature, ma con sempre più dettagli scoperti. Ecco tutto quello che sappiamo.

Dimensioni non più cittadine

Dimenticate la "solita" smart, perché la nuova generazione sarà un'auto completamente diversa. Molto più grande dell'attuale forfour, dovrebbe mantenere le dimensioni del concept visto allo scorso Salone di Monaco 2021. Parliamo di 4,29 metri di lunghezza; 1,91 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza.

Il SUV smart sarà basato su una piattaforma completamente nuova, con la caratteristica principale di avere un passo molto lungo (per la categoria) per poter ospitare al meglio il pacco batterie.

Parlando proprio del passo, quello del concept visto alcuni mesi fa misurava ben 2,75 metri, quindi leggermente di più rispetto a quello della Mercedes EQA. Questo dato importante dovrebbe tradursi in uno spazio per le gambe dei passeggeri molto ampio, forse a discapito della capienza del bagagliaio, che potrebbe restare così di dimensioni piuttosto contenute.

Una differenza sostanziale dell'auto di serie, rispetto al concept, sarà quella di avere tre posti posteriori invece di due, per una configurazione omologata di cinque occupanti.

Aerodinamica

Il grande lavoro di design compiuto sul piccolo SUV cittadino, comprensivo di maniglie a filo carrozzeria e un frontale molto levigato, ha reso possibile l'ottenimento di un coefficiente di resistenza aerodinamica abbastanza basso, pari 0,29.

Progettata da Mercedes e costruita in Cina, la smart #1 dovrebbe essere dotata anche di una griglia anteriore attiva per migliorare ulteriormente il flusso d'aria e conseguentemente aumentare l'autonomia complessiva.

La piattaforma su cui sarà realizzata dovrebbe essere la Sustainable Experience Architecture (SEA) del gruppo Geely, quindi con porte posteriori ad apertura normale rispetto a quelle controvento viste sulla concept.

Specifiche tecniche ignote

Le specifiche tecniche non sono ancora state rilasciate ufficialmente da nessuno dei due produttori, al di là delle dimensioni e della piattaforma. Tuttavia, voci vicine al Gruppo, ma non ufficiali e non confermate, ipotizzano che l'auto potrebbe essere dotata di un pacco batterie da 70 kWh con un'autonomia reale sufficiente di oltre 320 km.