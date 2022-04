L'elettrico fa già parte della gamma Renault, ma per un futuro senza emissioni la Casa pare intenzionata a puntare anche su altri tipi di powertrain, seguendo la filosofia di altri costruttori per una neutralità tecnologica che non prevede "all in" su una sola tipologia di motorizzazioni.

Proprio in questo frangente si inserisce la concept anticipata lo scorso 18 febbraio e protagonista oggi di un nuovo teaser, nel quale si vede parte del montante centrale, il cui debutto è fissato per il 19 maggio 2022 in occasione del Summit ChangeNOW, il maggior evento mondiale per il pianeta in programma a Parigi dal 19 al 22 maggio.

Visione per il futuro

Una concept vera e propria, ancora senza nome, il cui compito non sarà quello di anticipare un modello di produzione ma, come indicato dalla stessa Renault, di incarnare "la visione dello sviluppo e dell’impegno sostenibile del Gruppo". La nuova immagine, al contrario di quella pubblicata qualche mese fa, non permette di farsi un'idea di come sarà l'auto, ma come detto il focus non sarà su stile o dimensioni, ma sul powertrain.

Un prototipo ben differente rispetto alla R5 prototype elettrica ambasciatrice della Renaulution di Luca de Meo, anche se sembrano esserci alcuni punti di contatto a livello di frontale, dal disegno delle luci alla mascherina chiusa, dominata al centro dal logo Renault illuminato. Se le dimensioni saranno simili o meno è chiaramente un mistero.

Idrogeno si, ma come

L'interrogativo più grande però riguarda come verrà utilizzato l'idrogeno: se in maniera "tradizionale" come sulle varie Hyundai Nexo e Toyota Mirai o se con classici motori capaci però di "bruciare" idrogeno, come avviene sulla concept su base Toyota Corolla presentata lo scorso anno.