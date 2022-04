Sono tante le offerte di aprile nella gamma Jeep, in gran parte concentrate sui modelli 4xe con motorizzazione ibrida plug-in e a trazione integrale: questa versione è ormai l’unica dispone anche sulla classica Wrangler, proposta con varie tipologie di finanziamento.

La formula più originale, rispetto alla concorrenza, è probabilmente Jeep Free: si rivede infatti -e potremmo dire finalmente- il tasso zero, ma per il fatto che le mini rate mensili sono proprio assenti.

Per una Jeep Wrangler Unlimited 2.0 Plug-in Hybrid Sahara, si parte da uno sconto sul listino importante, con il passaggio da 74.800 a 67.654 euro; si deve quindi versare un anticipo di 23.500 euro, potendo eventualmente contare su una permuta.

A questo punto, per 24 mesi non si versa nient’altro (TAN 0%, TAEG 0,63%), in attesa della rata finale di 44.154 euro, e le consuete opzioni di sostituzione, acquisto o restituzione. Solo in caso di restituzione, il chilometraggio massimo consentito per gli importi di esempio è di 30.000 km, mentre si devono versare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Con un usato di valore che permetta di coprire l’anticipo piuttosto alto, Jeep consente di mettersi alla guida della Wrangler Unlimited senza versare rate per due anni, con una percorrenza di 15.000 km l’anno. In un periodo in cui il tasso zero è una rarità, l’offerta è sicuramente interessante, tenendo anche conto del valore iniziale della vettura, ridotto di oltre 7.000 euro.

Svantaggi

Si tratta, appunto, di un modello dal costo importante, ed è quindi bene non lasciarsi ingannare troppo dai due anni senza rate: basta guardare la rata finale, che è più del doppio del prezzo di listino non scontato.

In sintesi