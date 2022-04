Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad alcune dimostrazioni di applicazione della tecnologia 5G al settore dell'auto. Recentemente anche il Gruppo Stellantis ha effettuato dei test negli Stati Uniti in collaborazione con la 5G Automotive Association, l'associazione che si occupa della transizione del settore auto verso questa innovativa tecnologia.

Jeep ibride

Il test di tellantis ha coinvolto alcune Jeep Wrangler 4xe ibride plug-in che sono state equipaggiate con tutto il necessario per poter sfruttare la tecnologia V2X, vehicle-to-everything.

I sensori installati, in collaborazione con sensori di bordo già presenti, come il radar del cruise control adattivo o la telecamera di lettura dei cartelli stradali, hanno permesso alla Jeep di comunicare in tempo reale sia con gli altri veicoli sia con l'ambiente circostante, quindi con i sensori posti sulle strade stesse (come avevamo recentemente visto su un tratto dell'Autostrada A4).

Le auto sono state quindi in grado di notificare al conducente in tempo reale i rischi presenti sulla strada, prevedendo così rischi con largo anticipo, come incidenti o collisioni con i pedoni, per un risultato simile a quello ottenuto alcuni anni fa con le Jeep Renegade a Torino.

Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis ha commentato così i risultati:

Rendere le strade più sicure per conducenti e pedoni è l’obiettivo finale dello sviluppo di queste tecnologie di nuova generazione. La Jeep® Wrangler 4xe ibrida plug-in è il veicolo perfetto per questi ‘live’ test, equipaggiato con tecnologie vehicle-to-everything (V2X) e allarme di sicurezza del conducente. Insieme a 5GAA, stiamo lavorando con i leader del settore in tutto il mondo per aprire la strada alle tecnologie autonome a vantaggio dei nostri prodotti e, di conseguenza, dei nostri clienti.

L'obiettivo

Tramite la trasmissione dati ad altissima velocità 5G e il gruppo di sensori installati in costante evoluzione, chiamati MEC, le auto del Gruppo Stellantis dovrebbero essere in grado entro pochi anni, secondo il piano Dare Forward 2030, di avere dei sistemi di guida autonoma sempre più precisi, puntuali ed efficaci, ma anche di diventare ancora più sicure di oggi.