Mercedes-AMG ha rilasciato un nuovo teaser ufficiale della prossima generazione di C43 o C53 (il nome ufficiale non è ancora chiaro), la versione entry level della gamma AMG della berlina.

Nel video, disponibile sulla pagina Instagram ufficiale della divisione sportiva della Stella, si nota una Classe C in fase di accensione silenziosa.

Ibrida

Proprio il silenzio del video è il dettaglio più rilevante di questo piccolo teaser perché, secondo alcune voci vicine alla casa ma non ufficiali e non confermate, lascerebbe intendere un'ibridizzazione per la prossima versione della gamma della Classe C.

Di quale tipo è però ancora ignoto, anche se da mesi si parla di un'elettrificazione mild hybrid per la C43 o C53 e plug-in hybrid per la cattivissima C63. Quello che è ormai quasi certo è che entrambe non dovrebbero essere dotate dell'attuale 6 cilindri in linea M256 mild hybrid della E53 ma piuttosto del 4 cilindri in linea M139 della A45, che recentemente ha debuttato sulla SL 43 con ibridizzazione leggera a 48 volt, compressore elettrico e 381 CV.

Ancora tanti dubbi

Come il motore, anche le specifiche sul tipo di cambio e di trasmissione non sono ancora state rese note dalla Casa. L'ultima C43 era disponibile solo con cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale 4matic+ e non sarebbe troppo sorprendente se la stessa combinazione venisse trasferita anche sulla nuova generazione. Nel copy del post Instagram di Mercedes-AMG si legge soltanto che ulteriori informazioni "arriveranno presto".

Dopo l'arrivo di questa versione l'attesa è tantissima anche per la prossima C63 che, sempre secondo voci vicine alla Casa ma non ufficiali, dovrebbe essere dotata dello stesso quattro cilindri turbo da 2,0 litri con ibridizzazione più pesante, plug-in hybrid e con un secondo motore elettrico. Secondo le stesse indiscrezione, la potenza totale dovrebbe così toccare quota 600 CV.