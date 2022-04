Dopo una pausa di alcuni anni il produttore indipendente di auto sportive Wiesmann torna in attività con la Project Thunderball, una spider due posti secchi dal sapore retrò, ma solo nel design.

Se avete presente le precedenti creazioni del produttore tedesco, ricorderete certamente che erano dotate dei più grandi motori BMW della produzione di allora, quindi i possenti V8 o V10 della divisione M dell'Elica. Una tradizione che però si è interrotta con questa nuova sportiva dotata di un powertrain 100% elettrico.

Due motori

La Wiesmann Project Thunderball è stata sviluppata con due motori elettrici, posti sullo stesso asse. Al contrario della maggior parte delle auto a zero emissioni del panorama attuale, questa spider tedesca dallo stile retrò è stata infatti equipaggiata con due propulsori al posteriore, con l'obiettivo di conferire al telaio un comportamento di guida molto divertente.

Non si tratta della prima spider in assoluto senza un motore termico, la stessa architettura era stata proposta anche da Tesla sulla sua prima generazione di Roadster, anche se in quel caso la carrozzeria assomigliava più a una targa.

Design iconico

La Project Thunderball, come avevamo ipotizzato, si ispira nello stile alle auto Wiesmann del passato, con il classico design del produttore con diverse influenze britanniche, come la griglia anteriore a forma di uovo ispirata a quella della MF5 V10 Roadster, da cui la nuova spider ha ereditato anche le doppie luci anteriori rotonde.

Stesso discorso anche per il cofano anteriore a forma di conchiglia, così come gli interni retrò che però sono stati dotati di tutti i comfort moderni, come un grande schermo touch e dei sedili avvolgenti in fibra di carbonio.

Veloce

Wiesmann ha dichiarato prestazioni interessanti per la Thunderball. I due motori elettrici sviluppano 671 CV e 1.100 Nm di coppia, numeri pari a quelli di un motore V12 di alcune ammiraglie tedesche di pochi anni fa.

Il risultato è una non proprio leggerissima roadster (il peso dichiarato è di 1.700 kg) in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 2,9 secondi.

I due motori elettrici sono stati abbinati a una batteria da 83 kWh con architettura a 800 V per caricare fino a 300 kW in corrente continua. Con la batteria completamente carica, Wiesmann ha dichiarato un'autonomia per la Project Thunderball di circa 500 km, ottenibili grazie anche ai cinque livelli selezionabili di frenata rigenerativa

Secondo il CEO dell'azienda Roheen Berry: "sarà l'auto sportiva elettrica più eccitante del mondo", senza rilasciare però informazioni riguardanti prezzi e disponibilità.