La tedesca Wiesmann si prepara a lanciare la sua prima sportiva elettrificata. Il marchio di Dulmen, acquisito nel 2020 dall’imprenditore inglese Roheen Berry, ha rivelato le forme del modello attraverso una serie di teaser che anticipano una spider nel classico stile Wiesmann. Le novità più importanti, però, potrebbero nascondersi sotto al cofano, anche se di dettagli ufficiali, per il momento, non ce ne sono.

DNA da Wiesmann

Sono poche, infatti, le informazioni rivelate dal brand tedesco. La più importante è il nome “Project Thunderball”, ma non è chiaro se verrà mantenuto anche dal modello di serie. Sta di fatto che le foto teaser evidenziano le tipiche forme associate alle precedenti Wiesmann, ossia un lungo cofano, una coda di dimensioni importanti e un abitacolo piuttosto compatto.

Il marchio presenta il modello come “il primo di una nuova era” e in grado di “incorporare il design senza tempo di Wiesmann con prestazioni incredibili”. Un altro inizio lo dà Berry stesso quando parla di “un’icona rinata, rivoluzionata e ricaricata”. Si tratta di un’allusione ad un powertrain elettrificato?

Elettrica o ibrida

Riguardo al motore, sono diverse le possibili ipotesi. C’è chi pensa che Wiesmann voglia compiere il grande passo e proporre un modello 100% elettrico, mentre chi è più cauto e s’immagina una roadster ibrida plug-in.

In entrambi i casi, è probabile che il marchio si appoggi alle piattaforme e ai motori utilizzati da BMW, con cui ha un legame che dura da decenni.

Ricordiamo che nel 2019 fu annunciata la Project Gecko, una sportiva alimentata da un 4.4 V8 biturbo (l'S65 utilizzato anche nell'M5) capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Di quell’auto non si è saputo più nulla, ma è possibile che le prestazioni del nuovo modello saranno molto simili se non migliori.

Ad ogni modo, questa misteriosa Project Thunderball dovrebbe aprire la strada ad una serie di modelli che verranno presentati nei prossimi anni. Non resta che attendere novità ufficiali da Wiesmann.