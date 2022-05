La Porsche Taycan ha stabilito un (altro) record del mondo. Una Taycan Cross Turismo è stata la prima auto elettrica di sempre a realizzare 69 “donuts” (giri/rotazioni sul posto).

Il primato è stato stabilito in Svezia lo scorso 3 febbraio dallo stuntman Terry Grant durante l’evento Race of Champions.

Ha sfidato la sua stessa elettronica

A entrare nel Guinness World Record è stato un esemplare di serie di Taycan Cross Turismo con pneumatici invernali. Per rendere regolare il record, le rotazioni sono rimaste all’interno di un’area circolare lunga il doppio dell’auto. Nonostante l’enorme riserva di potenza a disposizione (da 476 a 761 CV a seconda delle versioni), Grant ha impiegato numerosi tentativi prima di riuscire nell’impresa.

Come spiegato nel video, infatti, il ghiaccio e la neve sollevati durante gli “spin” hanno ricoperto spesso alcuni sensori. Ciò ha portato l’auto a credere di essere coinvolta in un incidente e a bloccarsi completamente.

Grazie a qualche aggiustamento all’elettronica e a una grande costanza, alla fine Porsche ha potuto festeggiare il nuovo primato che si va ad aggiungere alla già ricca lista di record della Taycan.

Una macchina da record

Recentemente, sempre una Taycan Cross Turismo ha stabilito il record per il maggior dislivello mai coperto da un’auto elettrica. In circa 33 ore, la Porsche è passata dal punto più basso a quello più alto degli Stati Uniti percorrendo 2.253 km totali e una differenza di altitudine di 4.842,967 metri, passando dalla miniera Eagle Mine in Michigan alla cima di Pikes Peak, in Colorado.

In precedenza, la Taycan berlina era entrata nel Guinness dei primati per essere stata l’auto più veloce di sempre al coperto (165,12 km/h) e per la derapata più lunga del mondo con 42 km percorsi in 55 minuti. E chissà quali altri sfide attenderanno in futuro la super elettrica di Stoccarda.