La Porsche Taycan porta a nuove vette le auto elettriche. Letteralmente. Un esemplare in versione Cross Turismo è entrato nel Guinness World Records per essere stata l’auto elettrica ad aver coperto il dislivello maggiore nel minor tempo possibile.

In altre parole, la Taycan Cross Turismo è passata dal punto più basso degli Stati Uniti a quello più alto in 33 ore e 48 minuti.

Dalle miniere alle montagne

L’impresa è praticamente unica nell’ambito delle auto elettriche e probabilmente di tutti i veicoli in generale.

La missione di Porsche è partita dalla miniera Eagle Mine in Michigan (l’unica raggiungibile realmente da un’auto) posta 540,8 metri sotto il livello del mare. Dopo aver superato il percorso accidentato, la Porsche Taycan Cross Turismo ha affrontato vari tipi di terreni prima di incontrare finalmente una strada asfaltata.

Alternando costantemente i piloti al volante e pianificando il viaggio per ottimizzare i tempi di ricarica, l’equipaggio di Porsche ha percorso i 2.253 km totali per arrivare ai 4.302 metri di altitudine della cima di Pikes Peak, in Colorado, la quale dà il nome alla famosa cronoscalata.

Una Taycan per ogni terreno

Con un dislivello complessivo di 4.842, 967 metri, la Taycan Cross Turismo è entrata così nel Guinness dei Primati. Non il “solito” viaggio on the road, quindi, per i membri dell’equipaggio che hanno potuto mettere alla prova le varie abilità della Porsche.

La Cross Turismo è più alta di 20 mm rispetto ad un modello tradizionale e può contare su un assetto regolabile in altezza grazie alle sospensioni ad aria. Il sistema delle molle (oltre all’erogazione della trazione e all’intervento del controllo di stabilità) è collegato direttamente alle modalità di guida, pensate per l’utilizzo su strade piene di ghiaia, fango e sabbia.

La Porsche si può scegliere con due tagli di batteria da 79,2 a 93,4 kWh e quattro livelli di potenza compresi tra 476 CV e 760 CV in modalità overboost. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, l’autonomia nel ciclo WLTP oscilla tra 388 e 450 km.