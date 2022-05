Presto la Renault Arkana e la Citroen C5 X avranno una rivale diretta: la Peugeot 4008. Anche se il nome del modello del Leone è ancora provvisorio, la Casa sta proseguendo i test sui prototipi per preparare al meglio il lancio sul mercato previsto entro l’anno.

La 4008 rappresenterà uno dei primissimi esperimenti di SUV coupé da parte del marchio transalpino che si appresta così ad entrare in un segmento sempre più popolare.

Design di famiglia con accenti sportivi

Le foto spia mostrano un modello ancora quasi irriconoscibile a causa delle pesanti mimetizzazioni presenti su tutta la carrozzeria. Le forme, però, sono già chiare, con un frontale basso e largo, una linea di cintura alta e una parte posteriore sfuggente. Insieme al design piuttosto originale, il prototipo sembra equipaggiare dei curiosi cerchi in lega, il cui stile potrebbe anticipare già quello della Peugeot definitiva.

In generale, il nuovo avvistamento conferma le proporzioni dei precedenti prototipi e del nostro rendering. Nella ricostruzione grafica esclusiva abbiamo immaginato il SUV con tratti e dettagli ripresi dai modelli più recenti del brand come la 308 e la 3008.

Peugeot 4008, il rendering di Motor1.com

Parlando di nomi, c’è chi pensa che il SUV possa chiamarsi 408 Cross per differenziarsi completamente da 4008 e 408, due sigle utilizzate in passato da Peugeot.

Sarà anche ibrida plug-in

La 4008 (o 408 Cross) sarà sviluppata sulla piattaforma EMP V3, la stessa che dà vita alla nuova 308. L’architettura consente la presenza di motorizzazioni termiche ed ibride plug-in, ma esclude le varianti 100% elettriche.

Per questa ragione, ci attendiamo una gamma di propulsori ereditata in buona parte della 308. Sulla Peugeot dovremmo trovare versioni ibride plug-in da 181 e 224 CV, oltre a motori a benzina non elettrificati con potenze intorno ai 110 e 131 CV. Non escludiamo a priori nemmeno i 1.5 BluHDi a diesel da 131 CV. Da capire se, come sulla 3008, verrà offerta una variante a trazione integrale Hybrid4 da 302 CV.