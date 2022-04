La nuova Peugeot 308 si prepara a dare vita a un modello inedito con forme da wagon/crossover sullo stile della cugina Citroen C5 X. Ancora non è chiaro se si chiamerà Peugeot 4008 o 408, ma sulla base delle ultime foto spia scattate ai prototipi siamo riusciti a ricostruire l'aspetto definitivo di questa nuova vettura della Casa del Leone.

Il debutto della Peugeot 4008 (o 408) è atteso per l'estate, con l'avvio delle vendite previsto nell'autunno del 2022. Nell'attesa di vederla in versione di serie possiamo già anticiparvi il design con un render esclusivo di Motor1.com che cerca di essere il più fedele possibile alle forme definitive.

Così la 308 cambia forma

Partiamo proprio dal nome: sia 4008 che 408 sono denominazioni già usate da Peugeot, rispettivamente per la versione francese della Mitsubishi ASX e per una variante cinese delle 308 a tre volumi e quattro porte. Ciò non toglie che entrambi i nomi siano candidati ad apparire sul frontale della nuova wagon/crossover Peugeot, anche se 408 sembra essere quello più adatto per distinguerla dalla famiglia di SUV francesi con due zero centrali nel nome.

Peugeot 4008 (2022), il render di Motor1.com

Per lo stile è facile invece prevedere un frontale ripreso in maniera decisa dalla nuova 308, con la grande griglia anteriore dominata dal nuovo scudetto Peugeot con la testa del Leone e le lunghe luci diurne ad artiglio che segnano la forma del paraurti. Per caratterizzare in maniera più sportiva l'anteriore ci sarà una presa d'aria in basso e alcune finiture nere sul paraurti, lasciando spazio all'eventuale sigla modello tra calandra e cofano motore.

Cugina della Citroen C5 X, ma col carattere del Leone

Dalla 308 la nuova Peugeot 4008 dovrebbe riprendere anche la sagoma del cofano anteriore, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere, oltre al logo del Leone sul passaruota anteriore, mentre la forma arcuata del tetto trae ispirazione proprio dalla Citroen C5 X. Confermata quindi la linea di cintura rialzata nella portiera posteriore e la sagoma del tetto discendente verso la coda, ma con un "gomito" diverso dalla Citroen a livello del montante posteriore.

A livello meccanico la Peugeot 408 Crossover si baserà sulla piattaforma EMP2 V3 della nuova 308 che è a trazione anteriore e può ospitare motorizzazioni termiche e ibride plug-in, ma non elettriche. Facile quindi attendersi una nuova Peugeot elettrificata in versione plug-in hybrid con potenza combinata di 225 CV, batteria da 12,4 kWh e cambio automatico a otto rapporti.