Will.I.Am e Mercededes-AMG uniscono le forze per creare la “The Flip”, una speciale one-off che verrà mostrata durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Miami.

Realizzata seguendo le indicazioni dell’artista americano, la Mercedes sarà venduta all’asta e l’intero ricavato andrà in beneficienza per supportare la formazione di ragazzi e ragazze svantaggiate.

Un concept che strizza l’occhio alle icone

Ribattezzata anche come WILL.I.AMG, di base la “The Flip” è una Mercedes AMG GT Coupé4 fortemente rielaborata da Mercedes e dal famoso tuner West Coast Customs. La supercar è stata convertita in una coupé pura a due porte e presenta diversi richiami ai modelli più iconici nella storia della Stella.

Ad esempio, il frontale piatto e con fari LED circolari è un omaggio alla fuoristrada Classe G, mentre la particolare forma del tetto e del paraurti anteriore ricordano quelli della SLS Gullwing. Senza dimenticare le portiere con apertura controvento, che aggiungono ulteriore lusso alla creatura di Will.I.Am.

Nella presentazione dell’auto non si parla del motore, ma il cantante ci tiene a sottolineare che “non ha toccato il propulsore, dato che AMG realizza già i motori migliori”. L’artista è testimonial di Mercedes-AMG dallo scorso settembre per i modelli elettrificati e ciò ci porta a pensare che la “The Flip” sia equipaggiata col powertrain ibrido plug-in da 843 CV.

Tra beneficienza e film

Come detto, la Mercedes verrà venduta a un’asta di beneficienza per finanziare il progetto “The Flip – Innovation for Purpose”, a cui contribuiscono sia la Casa tedesca che Will.I.Am. L’idea è quella di agevolare gli studenti nell’accesso alle materie di base come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica, per sviluppare le capacità di base e accedere più facilmente al mondo del lavoro.

Insieme all’auto, è stata realizzata anche una speciale collezione di accessori e vestiti firmata dallo stesso artista e chiamata “Bear Witness”. Il merchandising sarà disponibile al Mercedes-AMG Experience Center di Miami e online sul sito ufficiale del cantante e una parte del ricavato andrà a sostegno della i.am/Angel Foundation.

Infine, l’intera conversione dell’AMG GT Coupé4 verrà raccontata da “DRIVE”, un documentario in sei parti che sarà proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2022 come film fuori concorso.