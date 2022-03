La collaborazione tra Mercedes-AMG e Palace Skateboards porta alla nascita di quattro modelli one-off molto speciali. Per celebrare il secondo anno di partnership tra Affalterbach e il marchio di vestiti e di skateboard, la Casa tedesca ha presentato quattro vetture AMG dallo stile unico e ispirate alle città in cui sono presenti i negozi più importanti di Palace, ovvero Londra, New York, Los Angeles e Tokyo.

Vere “Art Car”

I modelli trasformati in Art Car sono l’AMG A 45 S, l’AMG GT 63, l’AMG SL 63 e l’AMG G 63. Partendo dalla più compatta delle Mercedes, la particolare Classe A si chiama “Tiger London” ed è chiaramente riconoscibile dal disegno di una tigre sul cofano e dai grandi loghi AMG sulle fiancate. Secondo la Casa, si tratta di un omaggio al tuning inglese visto tra gli anni ’60 e ’80.

La SL 63 “Sunset LA” è un tributo a Los Angeles con sfumature di giallo e rosso scuro per simboleggiare la perpetua estate californiana. C’è poi l’AMG GT 63 “Neon Fade New York” che mette insieme lo scuro della notte e delle strade e il giallo brillante delle luci dei palazzi per evidenziare i contrasti nella “città che non dorme mai”.

Infine, la G 63 AMG “Space Horse Tokyo” presenta un cavallo al galoppo nello spazio per richiamarsi alla cultura fantasy, tanto popolare in Giappone.

Creatività senza confini

Le speciali Mercedes sono accomunate da una verniciatura a sette strati e dall’accostamento tra i loghi AMG e Palace su carrozzeria, abitacolo e perfino sull’immagine LED proiettata sull’asfalto all’apertura delle portiere.

Le speciali livree delle auto sono state disegnate direttamente da Lev Tanju (l fondatore di Palace Skateboards) e dal suo team creativo. I modelli sono stati personalizzati nell’AMG Performance Studio di Affalterbach. Il valore di queste speciali Mercedes? Inestimabile dato che le vetture non sono in vendita (almeno per il momento).