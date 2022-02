Quando i mondi dell’arte e dell’auto s’incontrano i risultati sono spesso stravaganti. Lo stesso vale per la The 8 X Jeff Koons, una serie limitata di novantanove BMW Serie 8 Gran Coupé elaborate dall’artista statunitense che si rifanno al mondo dei fumetti.

Dopo un tour di presentazioni in numerosi eventi e fiere in Europa, Asia e Medio Oriente, gli esemplari saranno venduti in tutto il mondo a circa 350.995 dollari l’uno (circa 308 mila euro).

Tributo ai fumetti

BMW la definisce come “il modello dal design più elaborato di sempre”. Ed effettivamente c’è da crederci dato che, per dar vita all’idea dell’artista, i professionisti specializzati della Casa hanno impiegato oltre 200 ore di lavoro manuale negli stabilimenti di Dingolfing e Landshut. Qui la verniciatura esterna è stata applicata con lenti di ingrandimento per ridurre al minimo gli errori e riprodurre ogni dettaglio.

La The 8 X Jeff Koons mette insieme 11 colori diversi nella carrozzeria che vanno dal blu all’argento e dal giallo a nero. Il risultato finale è senza dubbio un’auto vivace, con dettagli ripresi dal mondo dei fumetti come il “POP!” sui due lati dell’auto.

Arte e potenza

I rivestimenti rossi e blu dell’abitacolo sono un omaggio ai colori BMW M, ma anche ai supereroi come Spider-Man. Inoltre, sul pannello del portabicchieri, Koons ha inserito la propria firma utilizzando lo stesso Bavarian Blue del logo BMW. L’artista ha anche disegnato la copertina del manuale di guida e ogni Serie 8 Gran Coupé viene fornita con un certificato in formato Large firmato dall’artista e dal ceo del marchio Oliver Zipse.

Naturalmente, sotto al cofano non ci sono stati interventi “artistici”. Tutti i 99 esemplari sono delle M850i xDrive con motore 4.4 V8 da 530 CV.

Come detto, la The 8 X Jeff Koons verrà esposta in numerosi eventi come l’Istanbul Contemporary, Paris Photo, Goodwood Festival of Speed, Art Dubai, West Bund Art & Design Fair Shanghai e Art Basel Hong Kong. Prima di partire per il tour, però, un esemplare firmato dall’artista verrà messo all’asta da Christie’s a New York il 4 aprile. Tutti i proventi dell’offerta vincitrice andranno all’International Centre for Missing & Exploited Children.