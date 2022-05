Non solo crash test. L’ente per la sicurezza Euro NCAP si occupa di verificare la qualità e l’efficacia nel funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida, i quali rivestono un peso sempre più importante nelle scelte d’acquisto dei clienti.

In una nuova tornata di prove, sono stati collaudati i sistemi di Nissan Qashqai, Volkswagen ID.5, Polestar 2 e Jaguar I-Pace. Ecco com’è andata.

Svettano Nissan e Volkswagen

L’oggetto dei test Euro NCAP ha riguardato il funzionamento dei sistemi per la guida assistita in autostrada che mettono insieme l’azione del cruise control adattativo, del mantenimento di corsia e della frenata d’emergenza. I tester, quindi, hanno verificato la risposta delle auto in diversi scenari valutando i rischi di potenziali incidenti.

Nissan Qashqai Volkswagen ID.5

A brillare sono state soprattutto la Nissan Qashqai e la Volkswagen ID.5. Il crossover giapponese equipaggiato col sistema ProPilot ha raccolto un rating "Very Good", il più alto tra i quattro livelli assegnabili, grazie all’intervento tempestivo dei dispositivi di sicurezza. Stesso risultato per l’elettrica tedesca che condivide l’architettura tecnologica e il Travel Assist con le più piccole ID.3 e ID.4.

I voti

Assistance Competence

(grado di aiuto al guidatore) Safety Backup

(supporto di sicurezza in caso di imprevisto) Nissan Qashqai

Very Good 74% 93% Volkswagen ID.5

Very Good 76% 85% Polestar 2

Good 53% 88% Jaguar I-Pace

Entry 53% 59%

Come sono andate Polestar e Jaguar

Rispetto alle precedenti rilevazioni, la Polestar 2 ha raccolto un risultato migliore portandosi da "Moderate" a "Good" (il terzo livello di giudizio). Il miglioramento – sottolinea Euro NCAP – è dovuto agli aggiornamenti over-the-air avvenuti a fine 2021 che hanno migliorato la risposta e la precisione dei sistemi d’assistenza.

Polestar 2 Jaguar I-Pace

Alla Jaguar I-Pace, invece, è stato attribuito il grado "Entry Level" vista la presenza di alcune limitazioni nelle funzionalità e nelle capacità d’intervento. Al tempo stesso, come ricorda l’ente, bisogna evidenziare come il crossover inglese fosse il modello meno recente tra tutti quelli messi alla prova. È il segno che la tecnologia della guida assistita sta crescendo ad un ritmo impressionante tra tutti i costruttori.