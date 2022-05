Una Ferrari SF90 leggermente camuffata è stata fotografata pochi giorni fa sulle strade intorno allo stabilimento di Maranello.

A primo impatto dovrebbe trattarsi di una versione speciale dell'ibrida plug-in del Cavallino, nome in codice (per il momento) Versione Speciale, con un'aerodinamica frontale più pronunciata.

Versione Speciale

Cominciando dal nome, SF90 Versione Speciale non dovrebbe essere la vera dicitura dell'auto. Ferrari è infatti solita usare la sigla VS sui suoi muletti prossimi alla produzione, una condizione già verificata per esempio con la 812 Competizione pochi mesi fa e con altre auto del Cavallino negli anni passati.

Guardando le foto spia, quello che salta subito all'occhio è il wrapping frontale che, più approfonditamente, dovrebbe nascondere un paraurti anteriore con profili aerodinamici più pronunciati.

A catturare l'attenzione è però anche l'ingombrante radar frontale per i sistemi ADAS, solitamente nascosto dietro alla calotta centrale del paraurti, che in questo caso sembrerebbe essere decisamente più grande rispetto a quello attualmente usato e ben visibile su altre auto della Casa, come per esempio la Ferrari Roma.

La presenza di questo ingombrante radar potrebbe anticipare che Ferrari stia lavorando a un miglioramento generale dei propri sistemi di guida autonoma che, almeno fino a oggi, non comprendevano alcune funzioni presenti su molte altre auto in commercio, come per esempio la funzione Stop&Go nel traffico.

Tornando sul paraurti anteriore, intorno al logo Ferrari si possono poi notare delle piccole prese d'aria orizzontali che sembrerebbero essere piuttosto profonde. Essendo la SF90 un'auto a motore termico centrale e a motore anteriore elettrico, potrebbero servire per raffreddare maggiormente l'unità a zero emissioni, che per l'occasione potrebbe essere stata resa ancora più potente.

Questa nuova versione di SF90, dal nome ancora ignoto, potrebbe essere presentata ufficialmente nel 2023, seguita forse da una versione Spider.