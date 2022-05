Anche oggi, come da diverse settimane, salgono i prezzi dei carburanti in Italia. Non tanto al diesel, dove si registra un sostanziale assestamento, con Eni che taglia addirittura di 2 centesimi, quanto alla benzina, dove fare rifornimento in queste ore costa circa 1,5 centesimi in più rispetto a ieri.

E così, dopo averla superata in diversi impianti della Penisola, la verde sfonda la soglia dei 2 euro/litro al servito anche nella media nazionale: 2,005 €/l per la precisione, contro gli 1,991 €/l di un giorno fa. IP cresce di 3 centesimi.

Leggermente al ribasso invece le quotazioni del petrolio, perché gli Stati Uniti hanno pubblicato dei dati che dimostrano un aumento della produzione del greggio. Il Brent e il WTI – benchmark di riferimento rispettivamente per l’Europa e gli States – stanno ora viaggiando di pari passo, intorno ai 108 dollari al barile.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico. Ricordiamo che questi numeri sono frutto anche del decreto taglia accise, prorogato fino all’8 luglio.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,872 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,865 e 1,893 euro/litro (media no logo a 1,858 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,838 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,818 e 1,856 euro/litro (no logo a 1,827 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,005 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,956 e 2,097 euro/litro (no logo 1,913). La media del diesel è arrivata invece a 1,979 euro/litro, con i singoli player tra 1,901 e 2,063 euro/litro (no logo 1,883).

Il Gpl si muove infine tra 0,840 e 0,856 euro/litro (no logo 0,832), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,759 e 1,967 euro/kg (no logo 1,798).

Prezzi benzina e diesel al 19 maggio 2022