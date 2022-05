La BMW M4 CSL è la nuova regina della pista tra le coupé bavaresi. Raramente, infatti, nella storia del brand di Monaco ci siamo trovati di fronte a modelli concepiti in modo così estremo e pensati principalmente per il circuito.

Con un 3 litri portato a 550 CV e una riduzione di peso di oltre 100 kg, il nuovo mostro di BMW prodotto in soli 1.000 esemplari sembra essere già diventato un classico. Eppure, di M4 speciali e limitatissime ce ne sono state diverse negli ultimi anni, anche se poche possono competere realmente con la CSL. Andiamole a scoprire.

BMW M4 GTS

Presentata come concept al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach nell’agosto 2015, la M4 GTS divenne realtà nel 2016. Realizzata in 700 esemplari, per certi versi è la versione che più si avvicina per filosofia alla M4 CSL. Come la nuova edizione speciale, infatti, anche la GTS puntava su potenza bruta e su un pacchetto di modifiche per la pista.

Il 3.0 biturbo fu portato a 500 CV e 600 Nm e furono risparmiati 27 kg rispetto a una versione “normale” aggiungendo fibra di carbonio a non finire e rimuovendo interamente il divanetto posteriore. Capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di sfiorare i 305 km/h, ha percorso il Nurburgring in 7 minuti e 28 secondi, ossia praticamente lo stesso tempo della Porsche Carrera GT.

BMW M4 DTM Champion Edition

Curiosamente, la M4 DTM Champion Edition è stata venduta in due momenti diversi. Inizialmente, l’edizione speciale fu lanciata nel 2014 a seguito della vittoria del campionato DTM di Marco Wittman. La Casa ne realizzò solo 23 esemplari, come il numero della vettura del pilota tedesco.

Dopo aver vinto anche la stagione 2016, BMW ripropose il modello in altri 200 esemplari costruiti sulla base della M4 GTS, ma senza alcuni dettagli come gli inserti arancioni.

BMW M4 CS

Per quanto scatenata e speciale, la M4 CS è la meno esclusiva tra tutte le coupé bavaresi di questa lista. Prodotta nel 2017 in 3.000 unità per tutto il mondo, la CS si collocava a metà tra la Competition e la GTS e poteva contare su 460 CV e 600 Nm.

Oltre al motore potenziato, il modello si caratterizzava per il peso inferiore di circa 20 kg rispetto a un’M4 tradizionale grazie all’impiego di fibra di carbonio, di sedili M Sport alleggeriti e alla presenza di lacci al posto delle tradizionali maniglie per chiudere le portiere.

BMW M4 Cabrio 30 Jahre Edition

La 30 Jahre Edition fu presentata nel 2018 per celebrare i 30 anni di vita della dinastia M3 Cabrio, la quale è strettamente collegata con la M4.

I 300 esemplari erano disponibili nelle colorazioni Macao Blue, Mandarin II Uni e, solo per il Regno Unito, Frozen Dark Grey. Rispetto alle altre M4, le modifiche erano solo estetiche e comprendevano anche due speciali rivestimenti per l’abitacolo e tanti dettagli esclusivi in carbonio.

BMW M4 Edition M Heritage

Utilizzando la declinazione da 450 CV della M4 Competition, la M4 Edition M Heritage fu prodotta in 750 esemplari per celebrare l’addio alla generazione F82.

Come nel caso della 30 Jahre Edition, le differenze riguardavano solamente l’estetica con tre tinte disponibili (Laguna Seca Blue, Velvet Blue e Imola Red) e inserti M4 Heritage presenti nell’abitacolo.

BMW M4 x KITH

La M4 x KITH è stata la prima edizione speciale della nuova generazione della coupé bavarese. Presentata nel 2020, è frutto della collaborazione tra BMW e il brand di moda KITH. Alla base dei 150 esemplari per tutto il mondo, c’è l’M4 Competition da 510 CV. Proposta solo nelle tinte nera, argento e bianca, la KITH si distingue per il relativo logo sul tetto in carbonio e per i numerosi riferimenti presenti nell’abitacolo.