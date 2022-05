Nell'ultimo anno, Mansory ha messo mano a diversi modelli Ferrari. L'ultimo tuning in ordine di tempo ha riguardato la supercar ibrida SF90, che ha subito un'elaborazione quasi senza precedenti.

Il tuner ha elaborato lo stile e il powertrain della Rossa di Maranello già più potente di sempre. L'obiettivo? Creare la Mansory F9XX, un'auto unica ispirata al programma FXX della stessa Ferrari.

Modificata

I nuovi componenti della carrozzeria sono stati realizzati in carbonio forgiato per aiutare ad aumentare le prestazioni complessive dell'auto. Lo speciale diffusore anteriore, in particolare, è stato montato per aumentare il carico aerodinamico sull'asse anteriore, mentre il doppio diffusore posteriore è stato scelto con la funzione di guidare il flusso d'aria sotto l'SF90, per rendere l'asse posteriore più reattivo alle alte velocità.

Il nuovo paraurti anteriore, poi, è stato studiato per migliorare il flusso d'aria verso i radiatori e ottenere un raffreddamento del motore più efficiente.

Gli specialisti di Mansory si sono poi presi anche la licenza di aggiungere un grande spoiler posteriore e nuovi dettagli al posteriore, compreso un sistema di scarico a quattro tubi più vistoso di quello originale. Inoltre, il cofano motore è stato sostituito con una versione completamente in carbonio.

Prestazioni

A livello di powertrain, Mansory ha messo a punto il V8 biturbo da 4,0 litri per ricavare 980 CV e 980 Nm di coppia. Un aumento cospicuo rispetto alla mappatura di serie da 780 CV e "soli" 800 Nm di coppia.

I tre motori elettrici invece non sono stati modificati, permettendo così a questa SF90 molto particolare di raggiungere la potenza combinata di 1.100 CV. L'aumento delle prestazioni si è tradotto in un'elevatissima velocità massima di 355 km/h, con uno 0-100 coperto in appena 2,4 secondi.

Interni

L'elaborazione di Mansory ha riguardato poi anche l'interno con l'aggiunta di accenti neri e gialli anche sui sedili. Il volante sportivo in pelle è stato modificato con un nuovo tipo di rivestimento, insieme ai tappetini con loghi Mansory. In tutto l'abitacolo ha trovato posto un'abbondante quantità di pelle e carbonio.

La nuova Mansory F9XX si unisce alla Ferrari Roma, alla F8 Tributo e alla Portofino nel catalogo del tuner, con prezzi e disponibilità non ancora diffusi ufficialmente.