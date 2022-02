Mansory non usa mezzi termini per definire la sua nuova creazione: “lusso e prestazioni nella forma più bella”. In effetti, la Bentley Bentayga Speed W12 ha tutto per essere uno dei tuning più ambiziosi dell’atelier tedesco. Oltre ai soliti interventi estetici, Mansory ha lavorato approfonditamente anche sul motore W12 spingendolo fino a 900 CV.

Quando un W12 non basta

Il propulsore a 12 cilindri è stato trattato a dovere dal tuner che ha modificato la centralina, aggiunto nuovi turbo e rivisto l’intero impianto di scarico. Così, come se i 635 CV e i 900 Nm del modello di serie non fossero già abbastanza, la Bentley by Mansory tocca i 900 CV e i 1.250 Nm (la stessa coppia della Bugatti Veryon).

Numeri da paura, quindi, che si traducono in un’accelerazione 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima di 323 km/h.

Ovviamente, l’intervento dell’atelier non poteva limitarsi al motore, il quale presenta anche una speciale cover in fibra di carbonio per distinguersi ulteriormente dalla versione di base.

Tanto imponente quanto accogliente

Per questo, la Bentley Bentayga è votata all’eccesso anche nella carrozzeria, quasi in ogni suo pannello. Il frontale del SUV inglese integra una nuova mascherina con prese d’aria maggiorate e fari LED ancora più minacciosi. La calandra interamente nera reca il logo Mansory ben in evidenza, mentre il cofano presenta muscolosi sfoghi per lasciar respirare il motore 6 litri.

Le fiancate scolpite ospitano cerchi in lega da 23”, ma il tuner fa sapere che si possono richiedere anche varianti da 24”. Il posteriore è stato riprogettato con l’adozione di uno spoiler più imponente e un nuovo diffusore per stabilizzare l’aerodinamica della Bentley quando si viaggia a velocità da pista.

Anche l’abitacolo ha ricevuto un’extra dose di lusso con l’aggiunta di dettagli in pelle e fibra di carbonio. Anche in questo caso, comunque, l’ultima parola spetterà al proprietario che potrà personalizzare ogni aspetto del suo esemplare.