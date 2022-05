Pensate a uno storico circuito tedesco nato intorno agli Anni '30. Probabilmente avrete pensato al Nurburgring e non all'Hockenheimring, ma sappiate che quest'ultimo è diventato il circuito sostanzialmente principale del Gran Premio di Germania dopo l'incidente di Niki Lauda, dal 1978 al 2019.

Porsche è particolarmente legata a questo tracciato storico, dove infatti è presente un Experience Center, ed ecco perché festeggia i 90 del circuito con una speciale Taycan GTS chiamata appunto Hockenheimring Edition. E c'è di più: chi la comprerà avrà due anni di ricarica gratis all'Experience Center del tracciato.

Speciale dentro e fuori

Se si pensa a una supersportiva elettrica, la Porsche Taycan è sicuramente una fra le prime a venire in mente. Tanto più in variante GTS, con quasi 600 CV e 0-100 coperto in 3,7 secondi sfruttando il launch control.

In particolare, la Hockenheimring Edition si caratterizza con una verniciatura Stone Grey, unita a sfumature dorate e beige. Questa tonalità speciale è stata sfornata direttamente dal programma colori personalizzati di Porsche.

Da notare anche le finiture di soglie laterali e diffusore posteriore in Bronzite, colore che contrasta in modo leggero ma percettibile con il resto della carrozzeria. E naturalmente non manca un badge "90 Hockenheimring Edition" con il disegno del tracciato sul montante centrale.

Passando agli interni, il Porsche Exclusive Manufaktur ha rivestito l'abitacolo in pelle nera, con cuciture a contrasto in color Island Green. Riprendono il Bronzite invece il cambio, i portabicchieri e le bocchette del climatizzatore. Dettaglio interessante l'emblema "90" disegnato a terra con la luce, quando si apre la portiera, ripreso anche sulla chiave - di colore Stone Grey, come l'esterno.

La GTS di sempre, sotto la pelle

La Hockenheimring Edition non porta modifiche sul lato meccanico, e dunque rimane una GTS - a metà fra la 4S e la Turbo - in termini di performance. Il che significa, come già anticipato poco sopra, una batteria da 93,4 kWh e un doppio motore elettrico capace di 440 kW (598 CV) trasferiti alla trazione integrale, per uno 0-100 km/h coperto in 3,7 secondi.

La GTS poi gode di modifiche alle sospensioni pneumatiche rispetto alla 4S, così come al comparto frenante. Volendo sono disponibili anche opzioni in carboceramica, come optional.

Oltre ai due anni di ricarica gratuita nel complesso dell'Experience Center di Hockenheimring, agli acquirenti di questa versione speciale Porsche offrirà anche l'accesso e un parcheggio preferenziale in occasione degli eventi mensili dell'Experience Center Frühschicht del tracciato.