Con i SUV a dominare ogni segmento di mercato c'è ancora posto per altre tipologie di carrozzeria? Assolutamente si, specialmente se si tratta di station medie come l'Audi A4 Avant, che da quasi 30 anni fa parte della gamma della Casa tedesca e rimane un modello sempre apprezzato.

Così, a 7 anni dalla presentazione della quinta generazione (la B9) della famigliare media degli Anelli si prepara a rinnovarsi pesantemente per la generazione tutta nuova, i cui muletti sono stati fotografati ancora una volta durante alcuni test in montagna.

Classica, elettrificata ed elettrica

Le principali novità dell'Audi A4 Avant (e berlina) saranno sotto al cofano, dove troverà posto una variegata gamma di motori, da classici benzina e diesel a unità mild hybrid, assieme a powertrain plug-in e anche varianti 100% elettriche, appartenenti alla famiglia e-tron.

Per queste ultime dovrebbe essere utilizzata la piattaforma PPE al posto della MLB modificata delle versioni endotermiche ed elettrificate, con la possibilità di avere uno o due motori elettrici, con potenza massima - per la versione firmata RS - che si vocifera sarà di 480 CV e 800 Nm di coppia. Potrebbe essere lei la più potente della gamma A4, superando la storia RS 4, per la quale si vocifera ci sarà un sistema plug-in con potenza superiore agli attuali 450 CV.

Entro fine anno

Per quanto riguarda l'estetica la nuova Audi A4 Avant, in arrivo entro la fine del 2022 e tra le novità più attese della Casa, rappresenterà un'evoluzione dello stile attuale, con la griglia più stretta, luci ridisegnate e altri piccoli aggiornamenti, fedeli al family feeling di Ingolstadt, come mostrato nel nostro render esclusivo.

All'interno dovrebbero invece esserci novità più sostanziose, sia a livello di arredamento sia per quanto riguarda la tecnologia, con infotainment ancora più potente e ricco di funzionalità e nuovi sistemi di assistenza alla guida.