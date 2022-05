DS 3 e DS 7 sono i modelli protagonisti delle edizioni limitate appena presentate a Milano presso l'Officina del Volo. DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noire sottolineano il concetto d'eleganza del brand transalpino e sono già ordinabili con prezzi chiavi in mano che partono rispettivamente da 28.350 e 45.500 euro.

Le limited edition

La DS 3 Crossback Toits de Paris, realizzata a inizio 2022, nasce per celebrare uno degli elementi dello skyline di Parigi: i tetti. Sulla carrozzeria trovano posto badge esclusivi che raffigurano i monumenti simbolo della città, come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. Il tetto dell'auto è in grigio carat mentre sono 5 le colorazioni disponibili: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. Gli interni invece sono rivestiti in Nero Basalto con volante in pelle pieno fiore lavorato a mano.

DS 7 Crossback Ligne Noire invece mixa eleganza e aggressività per il SUV francese. Dettagli in nero lucido all'esterno, luci 3D con finiture a scaglie tagliate al laser e DS Wings in nero lucido ne caratterizzano la linea. L'auto è disponibile in 6 colorazioni: Nero Perla Nera, Grigio Platino, Blu Inchiostro, Bianco Perla, Cristallo Perla o Grigio Artense.

Entrambi i modelli in edizione limitata sono disponibili anche nella versione E-Tense, con propulsore full-electric e si uniscono alla DS 7 Crossback Édit10n Limitée, realizzata per festeggiare i 10.000 esemplari del SUV venduti in Italia dal 2018.

Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Italia, ha commentato così l'esordio delle edizioni limitate DS.

Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso da DS Automobiles e dei grandi risultati che abbiamo ottenuto dal 2014 ad oggi. Le nostre vetture sono la massima espressione di tutti i valori fondanti del brand ed esprimono in ogni dettaglio, definito con la massima cura dai nostri artigiani, la grande attenzione che poniamo nel creare le vetture più esclusive e raffinate possibili per i nostri clienti. Le versioni limitate, poi, sono la sintesi estrema dell’essenza di DS Automobiles, fatta di raffinatezza ed esclusività.

DS, campione di CO2

Durante la presentazione milanese DS Automobiles ha anche ricordato come, dal 2024, ogni prodotto del brand sarà 100% elettrico. Anche oggi però l'attenzione verso le tematiche ambientali non manca: DS infatti nel 2020 è diventato il marchio multi-brand con le emissioni di CO2 più basse in Europa, crescendo anche sul mercato. I primi 4 mesi del 2022 hanno segnato un aumento del 36% rispetto al 2021, con il 2,4% di quota nel mercato premium.