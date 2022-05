La SSC Tuatara è l'auto di serie più veloce, ufficialmente riconosciuta, al mondo con una velocità massima di 475 km/h.

Un record che potrebbe però presto essere battuto da una nuova versione della stessa supercar, che secondo il CEO Jerod Shelby sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

Integrale ma elettrificata

Secondo alcune indiscrezioni non ufficiali e non confermate, il CEO di SSC avrebbe affermato in una recente intervista che il suo team sarebbe attualmente impegnato sullo sviluppo di un'inedita evoluzione della Tuatara, dotata di trazione integrale ma elettrificata.

L'unico dettaglio che il CEO si sarebbe lasciato sfuggire sarebbe stato quello riguardo la disposizione del comparto elettrico, che sulla versione di serie dovrebbe essere dotato di 2 motori (uno per ruota) e posizionato sull'asse anteriore.

Quella da pista

Nel frattempo il Brand ha rilasciato anche ulteriori informazioni riguardo la versione da pista della Tuatara standard, che sarà dotata di un body kit estetico dedicata per ottenere il triplo del carico aerodinamico e un'evoluzione del motore termico V8 da 5,9 litri con 1.750 CV. Debutterà alla prossima edizione di Pebble Beach che si terrà in Agosto.

A proposito di SSC

Se non conoscete il produttore di supercar statunitense SSC, ha stupito il mondo dell'automobilismo nel 2020 rivendicando a sorpresa il record di velocità massima di 508 km/h, ottenuto facendo una media di percorrenza (come di consueto per questo genere di record) in due direzioni su un lungo tratto di un'autostrada del Nevada chiusa al pubblico.

Fotogallery: Foto - SSC Tuatara, 475 km/h sul Johnny Bohmer Proving Grounds della Florida

23 Foto

Recentemente poi, lo stesso produttore ha condiviso anche un secondo video che ha visto come protagonista la Tuatara impegnata al Johnny Bohmer Proving Grounds, in Florida, a raggiungere i 482 km/h. Un record questo non attuabile però, perché la velocità è stata raggiunta in un'unica direzione.

Infatti, per annullare gli effetti del vento o dell'altitudine su un'auto, i record di velocità ufficiali devono svolgersi in direzioni opposte entro un certo lasso di tempo. Le due velocità devono essere quindi mediate, motivo per cui la velocità di sola andata di 490 km/h raggiunta alcuni mesi fa dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+ è rimasta non ufficialmente riconosciuta.